Борг теплових компаній Харківської області за доставку газу перевищив 44 млн грн



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Дефіцит коштів, які недоотримує газорозподільна система Харківщини через борги підприємств ТКЕ, лише зростає

Борг теплопостачальних компаній Харківської області за доставку природного газу перевищив 44,5 млн грн. Це близько 70% коштів, які АТ «Харківгаз» мало отримати в якості оплати послуг доставки та спрямувати на інвестиції в газорозподільну систему області, облік природного газу: безкоштовне встановлення та заміну лічильників газу побутовим споживачам, модернізації, капітальні ремонти газорозподільної системи, електрохімічний захист газопроводів від корозії та ін.

Щомісяця АТ «Харківгаз» звертав увагу теплопостачальних компаній на необхідність врегулювати питання заборгованості, направляв листи, інформував про ситуацію з боргами на обласних штабах з підготовки до опалювального сезону. Фактично, борги споживачів за доставку газу – це кошти, які мають спрямовуватись в стабільну, безаварійну роботу газової інфраструктури регіону, витрачатись на безкоштовні тарифні послуги та газові лічильники, заробітні плати, розрахунки з Оператором ГТС.

Але дефіцит коштів, які недоотримує газорозподільна система Харківської області через борги підприємств ТКЕ, лише зростає.

Для стабільного проходження опалювального сезону деякі територіальні громади Харківщини подбали про погашення боргів за доставку природного газу. Таким чином забезпечили можливість безаварійно отримувати газ всіма категоріями споживачів.

АТ «Харківгаз» готове на подальший діалог з всіма підприємствами ТКЕ Харківської області та наполягає не ігнорувати питання боргів напередодні опалювального сезону. Згідно Закону України «Про ринок природного газу», Кодексу ГРМ, відбір енергоносія з газорозподільної системи здійснюється за умов своєчасної оплати послуг доставки газу, наявності договору з постачальником, номінацій.