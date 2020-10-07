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    Сім'ям жертв катастрофи Ан-26 після 15 жовтня почнуть виплачувати компенсації

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    Родини загиблих отримають законну допомогу від держави&nbsp; - Сім'ям жертв катастрофи Ан-26 після 15 жовтня почнуть виплачувати компенсації
    Родини загиблих отримають законну допомогу від держави 

    Компенсації передбачають виплату понад 1,5 мільйона гривень

    Уряд почне виплати компенсацій сім'ям жертв авіакатастрофи літака Ан-26 після 15 жовтня. Компенсації передбачають виплату понад 1,5 мільйона гривень.

    Про це в Facebook написав голова урядової комісії з розслідування катастрофи Ан-26 Олег Уруський.

    Він додав, що виплата компенсацій почнеться після завершення службового розслідування Міністерством оборони.

    «Міністерство оборони України завершить власне службове розслідування 12 жовтня 2020. Після чого матеріали будуть передані у військові комісаріати і, орієнтовно, після 15 жовтня 2020 очікується початок процесу виплат компенсацій сім'ям загиблих», - написав Уруський.

    Зазначимо, сім'ям жертв катастрофи Ан-26 повинні виплатити компенсації в розмірі 1,57 млн гривень. Ці виплати передбачені законом про соціальний захист військовослужбовців та їх сімей.

    Також 7 жовтня Уруський повідомив, що комісія встановила технічну причину нештатної роботи лівого двигуна та спрацювання датчика падіння тиску. Також розслідування засвідчило наявність грубих порушень у виконанні та організації польотів. 

    Як відомо, увечері 25 вересня на Харківщині при заході на посадку в аеропорту міста Чугуєва розбився літак Ан-26 Повітряних сил Збройних сил України. На борту перебували 27 осіб: 7 членів екіпажу та 20 курсантів Харківського національного університету Повітряних сил.

    На місці катастрофи загинули 25 осіб, один курсант – Віталій Вільховий – помер у лікарні від опіків. В’ячеслав Золочевський, у якого діагностували забої, рани та струс мозку, перебуває на лікуванні у Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону.

    Курсанта В’ячеслава Золочевського, який єдиний вижив у катастрофі літака АН-26 на Харківщині 25 вересня, допитали слідчі Державного бюро розслідувань.

    Розслідування авіакатастрофи військового літака Ан-26 на Харківщині проводить ДБР. Слідчі вже опитали 40 свідків у справі.

    Командування Повітряних сил опублікувало схему повітряного руху на військовому аеродромі.

    2 жовтня стали відомі перші дані з «чорних скриньок» Ан-26.

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