Сім'ям жертв катастрофи Ан-26 після 15 жовтня почнуть виплачувати компенсації



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Компенсації передбачають виплату понад 1,5 мільйона гривень

Уряд почне виплати компенсацій сім'ям жертв авіакатастрофи літака Ан-26 після 15 жовтня. Компенсації передбачають виплату понад 1,5 мільйона гривень.

Про це в Facebook написав голова урядової комісії з розслідування катастрофи Ан-26 Олег Уруський.

Він додав, що виплата компенсацій почнеться після завершення службового розслідування Міністерством оборони.

«Міністерство оборони України завершить власне службове розслідування 12 жовтня 2020. Після чого матеріали будуть передані у військові комісаріати і, орієнтовно, після 15 жовтня 2020 очікується початок процесу виплат компенсацій сім'ям загиблих», - написав Уруський.

Зазначимо, сім'ям жертв катастрофи Ан-26 повинні виплатити компенсації в розмірі 1,57 млн гривень. Ці виплати передбачені законом про соціальний захист військовослужбовців та їх сімей.

Також 7 жовтня Уруський повідомив, що комісія встановила технічну причину нештатної роботи лівого двигуна та спрацювання датчика падіння тиску. Також розслідування засвідчило наявність грубих порушень у виконанні та організації польотів.

Як відомо, увечері 25 вересня на Харківщині при заході на посадку в аеропорту міста Чугуєва розбився літак Ан-26 Повітряних сил Збройних сил України. На борту перебували 27 осіб: 7 членів екіпажу та 20 курсантів Харківського національного університету Повітряних сил.

На місці катастрофи загинули 25 осіб, один курсант – Віталій Вільховий – помер у лікарні від опіків. В’ячеслав Золочевський, у якого діагностували забої, рани та струс мозку, перебуває на лікуванні у Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону.

Курсанта В’ячеслава Золочевського, який єдиний вижив у катастрофі літака АН-26 на Харківщині 25 вересня, допитали слідчі Державного бюро розслідувань.

Розслідування авіакатастрофи військового літака Ан-26 на Харківщині проводить ДБР. Слідчі вже опитали 40 свідків у справі.

Командування Повітряних сил опублікувало схему повітряного руху на військовому аеродромі.

2 жовтня стали відомі перші дані з «чорних скриньок» Ан-26.