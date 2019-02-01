Борги за газ мешканців Чернігівщини перевищили 540 млн грн



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Директор Чернігівгаз Збуту поінформував журналістів щодо боргів за газ побутових споживачів

Для забезпечення безперебійного газопостачання «Чернігівгаз Збут» закликає клієнтів вчасно і в повній мірі сплачувати рахунки

Станом на 1 січня 2019 року побутові клієнти «Чернігівгаз Збуту» заборгували за спожитий природний газ понад 540 млн грн. Заборгованість існує у 79% домогосподарств. Неплатежі пов`язані із зростанням вартості газу разом із зменшенням кількості субсидентів серед клієнтів компанії. Про це на пресс-конференції повідомив журналістам директор ТОВ «Чернігівгаз Збут» Іван Луста.

Накопичення неплатежів напряму пов`язані зі скороченням кількості субсидентів. Наразі державну компенсацію отримують 126 тис. сімей регіону, що на 40% (або 86 тис.) менше аніж минулого опалювального сезону. Склалась ситуація, коли зростання ціни газу для населення співпало із впровадженням жорсткіших правил отримання держдопомоги. Натомість матеріальний стан клієнтів компанії не покращився. Серед іншого, через зменшення соцнормативів при нарахуванні субсидій до 4,5 куб. м газу на 1 кв. м опалювальної площі, споживачі перевищують наданий обсяг держдопомоги та мають сплачувати більше.

В компанії застерігають, що з січня кількість боржників може ще збільшитися. Для нових субсидентів, хто почав оформлювати і отримувати допомогу в 2019 році, змінено порядок її отримання. Бюджетні кошти субсидій на особові рахунки споживачів зараховує Ощадбанк. Нова система розрахунків може привести до затримки із нарахуваннями.

«У разі затримки надходжень бюджетних коштів, на особових рахунках клієнтів-субсидентів з`явиться борг. Хочемо заспокоїти споживачів. Це технічна сума, яка буде закрита відразу після нарахування Ощадбанком субсидії. І на цю суму пеня не нараховуватиметься», - повідомив директор «Чернігівгаз Збуту» Іван Луста. – А для клієнтів, які оформили субсидію до нового року, механізм нарахувань не зміниться».

Високий рівень боргів побутових споживачів блокує розрахунки по всім учасникам ринку газу. «Чернігівгаз Збут» як постачальник газу для населення зі спецобов’язками не може вчасно розрахуватися за поставлений газ. Відповідно до постанови КМУ №867, умовою гарантованих поставок газу населенню є недопущення росту заборгованості збутівської компанії перед НАК «Нафтогазом».

Для забезпечення безперебійного газопостачання «Чернігівгаз Збут» закликає клієнтів вчасно і в повній мірі сплачувати рахунки. В іншому випадку боржникам припинятимуть постачання газу.

«До злісних боржників компанія буде змушена застосовувати крайню міру - припиняти газопостачання. Перший крок – це письмове попередження. В минулому році було надіслано 34 тис. таких повідомлень. Тому ми радимо клієнтам звертатися за субсидією, а у разі наявного боргу - до постачальника газу за реструктуризацією», - розповідає Іван Луста.

Окрім того, «Чернігівгаз Збут» попереджає, що з 1 травня споживачам нараховуватимуть пеню за прострочені платежі. З цієї дати набирають чинності зміни до закону України «Про житлово-комунальні послуги», якими передбачена сплата пені. Згідно із законом, її розмір становитиме 0,01% від суми боргу за кожен прострочений день. Разом з тим, пеня не може перевищувати розмір боргу і не стосуватиметься боргів попередніх періодів.