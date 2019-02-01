Формульний підхід застосовуються не тільки для вугілля, але й для газу та атомного палива – експерт



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«Енергоатом» направило в АМКУ заяву про можливе порушення законодавства через впровадження формули «Роттердам +»

«Енергоатом» протестує проти формульного підходу, оскільки бажає закладати в тариф завищену вартість палива, - Корольчук

Експерт у сфері енергетики, співзасновник Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук повідомив, що формули на основі імпортного паритету застосовуються для всіх основних енергоресурсів. Про це він написав у своєму блозі на сайті «Кореспондент».

«Під час публічної дискусії голови НКРЕКП Оксани Кривенко і керівника «Енергоатома» Юрія Недашковського «виплила» не дуже зручна для «Енергоатому» інформація – для розрахунку тарифу для АЕС діє абсолютно така ж формула, як і у випадку з «Роттердамом плюс» (вугілля) та «Дюссельдорфом плюс» (газ). І ціни на уран формуються на біржі у Нью-Йорку. Тобто, тариф для «Енергоатому» формується, як і у випадку з імпортним паритетом – відповідно до світових біржових цін», - зазначив Корольчук.

Експерт наголосив, що «Енергоатом» протестує проти такого підходу, оскільки бажає закладати в тариф завищену вартість палива.

«Власне, якщо уран коштує більше 70 дол. і саме така вартість враховується у паливних збірках для АЕС, то бажання «Енергоатому» отримати у тарифі вартість урану на рівні 120 доларів – це як мінімум жадібність», - вважає Корольчук.

Як повідомлялося, ДП НАЕК «Енергоатом» направило в Антимонопольний комітет України заяву про можливе порушення законодавства про захист економічної конкуренції шляхом впровадження формули «Роттердам +».

Нагадаємо, Європейська асоціація вугілля та лігніту (EURACOAL) підтвердила доцільність використання принципу імпортного паритету при розрахунку ціни енергетичного вугілля і формули «Роттердам +».

«Вибір маркерной ціни є правильним, індекс API 2 є прозорим і відповідним показниками ціни імпортного паритету для вугілля в Україні», - йдеться в прес-релізі EURACOAL від 21 вересня 2018 року.

Економічну обґрунтованість і законність формули «Роттердам +» також підтвердив Київський науково-дослідний інститут судових експертиз (КНДІСЕ).

Формула «Роттердам +» була затверджена постановою НКРЕКП №289 від 3 березня 2016 «Про затвердження Порядку формування прогнозованої оптової ринкової ціни електричної енергії». Відповідно до неї, гранична вартість енергетичного вугілля в тарифі на електроенергію, що виробляється ТЕС, формується на основі біржових цін на вугілля в Європі (в портах Роттердам, Амстердам, Антверпен). НКРЕКП вважає, що методика розрахунку має на меті усунення ручного регулювання цін, забезпечення незалежності від поставок з тимчасово окупованих територій і позбавлення від проблем з накопиченням достатньої кількості вугілля для проходження опалювальних сезонів.

За даними голови НКРЕКП Оксани Кривенко, формула «Роттердам +» дозволила українським споживачам електроенергії зекономити 40 млрд грн., а тарифи на електроенергію для населення в Україні залишаються найнижчими Європі.