Борги за розподіл природного газу у Харкові перевищили 6 млн грн
«Харківміськгаз» звертається до кожного споживача: знайти можливість та терміново оплатити рахунки за доставку газу
Борги побутових споживачів за розподіл (доставку) природного газу у Харкові сягнули більше 6,8 млн грн. Борг може бути примусово стягнуто в судовому порядку, що призведе до додаткових фінансових витрат у вигляді оплати судового збору.
Заборгованість, згідно з чинним законодавством, після закінчення карантину може стати причиною відключення помешкань від системи газопостачання. До того ж, згідно з Кодексом ГРМ навіть після обмеження послуг з розподілу газу поточні нарахування будуть здійснюватися, а борг може бути примусово стягнуто в судовому порядку, що призведе до додаткових фінансових витрат у вигляді оплати судового збору.
«Прагнучи захистити соціально вразливі верстви населення у період карантину, Верховна Рада України прийняла закон, яким забороняє здійснювати відключення від газопостачання побутових споживачів, нараховувати їм штрафи і пені за несвоєчасну оплату спожитих житлово-комунальних послуг. Наслідком цього держаного рішення стала глибока криза не платежів у газовій сфері, яка наростає і вкрай згубно впливає на роботу газорозподільного підприємства», - зазначає начальник відділу з продажів АТ «Харківміськгаз» Яна Карвєшкіна.
Нині не застосовують санкції за прострочення оплати за послугу розподілу газу, однак, під час карантину немає мораторію на стягнення боргів в судовому порядку. В умовах, що склалися, підприємство АТ «Харківміськгаз» вдається до крайніх заходів, боржникам вже надіслано більше 77 тис. досудових попереджень про необхідність сплатити за надану послугу.
АТ «Харківміськгаз» звертається з переконливим проханням до кожного споживача: знайти можливість та терміново оплатити рахунки за доставку газу. Адже обов’язок кожного клієнта – вчасно розраховуватися за отримані послуги, аби надалі безперебійно отримувати блакитне паливо та забезпечити складний безперервний технологічний процес доставки газу, в якому задіяний весь комплекс мереж та регулюючого устаткування.
Нагадуємо, що сплатити за доставку газу можна онлайн за допомогою сервісів 104.ua. Одним з найпопулярніших серед споживачів газу: вайбер і телеграм-боти 7104ua. З їхньою допомогою можна передавати показники лічильників газу та переглядати їх історію, перевіряти нарахування та архів сплат, завантажувати квитанції та сплачувати за розподіл газу.