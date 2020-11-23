Борги за розподіл природного газу у Харкові перевищили 6 млн грн

«Харківміськгаз» звертається до кожного споживача: знайти можливість та терміново оплатити рахунки за доставку газу

Борги побутових споживачів за розподіл (доставку) природного газу у Харкові сягнули більше 6,8 млн грн. Борг може бути примусово стягнуто в судовому порядку, що призведе до додаткових фінансових витрат у вигляді оплати судового збору.

Заборгованість, згідно з чинним законодавством, після закінчення карантину може стати причиною відключення помешкань від системи газопостачання. До того ж, згідно з Кодексом ГРМ навіть після обмеження послуг з розподілу газу поточні нарахування будуть здійснюватися, а борг може бути примусово стягнуто в судовому порядку, що призведе до додаткових фінансових витрат у вигляді оплати судового збору.

«Прагнучи захистити соціально вразливі верстви населення у період карантину, Верховна Рада України прийняла закон, яким забороняє здійснювати відключення від газопостачання побутових споживачів, нараховувати їм штрафи і пені за несвоєчасну оплату спожитих житлово-комунальних послуг. Наслідком цього держаного рішення стала глибока криза не платежів у газовій сфері, яка наростає і вкрай згубно впливає на роботу газорозподільного підприємства», - зазначає начальник відділу з продажів АТ «Харківміськгаз» Яна Карвєшкіна.

Нині не застосовують санкції за прострочення оплати за послугу розподілу газу, однак, під час карантину немає мораторію на стягнення боргів в судовому порядку. В умовах, що склалися, підприємство АТ «Харківміськгаз» вдається до крайніх заходів, боржникам вже надіслано більше 77 тис. досудових попереджень про необхідність сплатити за надану послугу.

АТ «Харківміськгаз» звертається з переконливим проханням до кожного споживача: знайти можливість та терміново оплатити рахунки за доставку газу. Адже обов’язок кожного клієнта – вчасно розраховуватися за отримані послуги, аби надалі безперебійно отримувати блакитне паливо та забезпечити складний безперервний технологічний процес доставки газу, в якому задіяний весь комплекс мереж та регулюючого устаткування.

Нагадуємо, що сплатити за доставку газу можна онлайн за допомогою сервісів 104.ua. Одним з найпопулярніших серед споживачів газу: вайбер і телеграм-боти 7104ua. З їхньою допомогою можна передавати показники лічильників газу та переглядати їх історію, перевіряти нарахування та архів сплат, завантажувати квитанції та сплачувати за розподіл газу.

Регіональна Газова Компанія – сервісна компанія, яка розробляє інноваційні та комплексні рішення для енергетичного сектору, спрямовані на підвищення якості клієнтського обслуговування, модернізацію галузі та впровадження європейських стандартів роботи операторів ГРМ. Під брендом РГК працює 20 газорозподільних компаній, в яких зайняті 38 тисяч фахівців. Вони обслуговують 250 тис. км газопроводів та понад 8 млн. споживачів газу