Трамп братиме участь в саміті G20

Трамп планує брати участь в саміті обидва дні

Президент США Дональд Трамп візьме участь у саміті «Великої двадцятки«» (G20). Він пройде 21 і 22 листопада в Саудівській Аравії онлайн.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на представника адміністрації глави держави.

За даними агентства, Трамп планує брати участь в саміті обидва дні.

Мова на ній, як і на позачерговому заочному засіданні «Великої двадцятки» в березні, знову піде про всесвітній кризі, викликаній коронавірусом.

Криза це ще в самому розпалі. До саміту G20 експерти з Ер-Ріяда підрахували, що найважливіші промислово розвинені держави, Євросоюз і країни з перехідною економікою вже виділили запаморочливу суму в 11 трильйонів доларів на підтримку господарської кон'юнктури.

Як пише DW, той факт, що саміт G20 буде проходити під головуванням Саудівської Аравії - країни з абсолютною монархією, багатьом в США та Європі не по душі.

Європейський парламент навіть зажадав, щоб ні голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн, ні глава Євроради Шарль Мішель не з'являлися на екранах відеоконференції. З точки зору Єврокомісії, однак, арена саміту G20 - не те місце, де має сенс робити демонстративні жести, що виражають ставлення до порядків, що панують в Саудівській Аравії.