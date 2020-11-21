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    У світі

    Трамп братиме участь в саміті G20

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    Трамп планує брати участь в саміті обидва дні

    Президент США Дональд Трамп візьме участь у саміті «Великої двадцятки«» (G20). Він пройде 21 і 22 листопада в Саудівській Аравії онлайн.

    Про це повідомляє Reuters з посиланням на представника адміністрації глави держави.

    За даними агентства, Трамп планує брати участь в саміті обидва дні.

    Мова на ній, як і на позачерговому заочному засіданні «Великої двадцятки» в березні, знову піде про всесвітній кризі, викликаній коронавірусом.

    Криза це ще в самому розпалі. До саміту G20 експерти з Ер-Ріяда підрахували, що найважливіші промислово розвинені держави, Євросоюз і країни з перехідною економікою вже виділили запаморочливу суму в 11 трильйонів доларів на підтримку господарської кон'юнктури.

    Як пише DW, той факт, що саміт G20 буде проходити під головуванням Саудівської Аравії - країни з абсолютною монархією, багатьом в США та Європі не по душі.

    Європейський парламент навіть зажадав, щоб ні голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн, ні глава Євроради Шарль Мішель не з'являлися на екранах відеоконференції. З точки зору Єврокомісії, однак, арена саміту G20 - не те місце, де має сенс робити демонстративні жести, що виражають ставлення до порядків, що панують в Саудівській Аравії.

    Теги: США Дональд Трамп криза
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