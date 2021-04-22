Брат голови НКРЕКП Тарасюка переоформив компанію на сейшельский офшор з активами в енергетиці, – нардеп

Сейшельский офшор «Юереп Дістріб'юшн Груп Лтд» володіє в Україні ТОВ «Енергетична компанія Теплоресурс», яка постачає тепло і гарячу воду споживачам у Чернігівській області

Рідний брат голови НКРЕКП Валерія Тарасюка 16 квітня переоформив одну із своїх компаній на офшор «Юереп Дістріб'юшн Груп Лтд» (Сейшельські острови), який має прямий інтерес в енергетичному секторі України.

Про це повідомив ексголова СБУ, народний депутат, член тимчасової слідчої комісії парламенту Валентин Наливайченко.

«Як і обіцяв, інформую про оборудки родини голови НКРЕКП Валерія Тарасюка. Держслужбовця з мільйонними зарплатами-преміями. У найкращих традиціях топкорупції в Україні все починається з офшорів! 16 квітня рідний брат голови НКРЕКП Артем Тарасюк переоформив одну зі своїх компаній – ТОВ «Інтермідіарі Трейд» на офшор «Юереп Дістріб'юшн Груп Лтд», – повідомив Наливайченко.

Цей сейшельский офшор «Юереп Дістріб'юшн Груп Лтд» володіє в Україні ТОВ «Енергетична компанія Теплоресурс», яка постачає тепло і гарячу воду споживачам у Чернігівській області.

«Оскільки офшор на острові в індійському океані напряму володіє Енергетичною компанією «Теплоресурс», регулювання діяльності якої здійснює НКРЕКП, ця підозріла транзакція містить ознаки корупції і може бути прикриттям для передачі неправомірної вигоди голові НКРЕКП», – пояснив Наливайченко.

ТСК готує звернення до НАБУ і СБУ для вияснення всіх деталей підозрілої транзакції – від платіжних доручень до джерел походження коштів.

«Оскільки в схемі фігурують компанії-нерезиденти з офшорних юрисдикцій, ТСК передасть зібрані матеріали до Служби безпеки України. Чекаю оперативної реакції від правоохоронних органів», – наголосив нардеп.

Раніше повідомлялося, що після призначення Валерія Тарасюка голови НКРЕКП восени 2019 року, його рідний брат Артем отримав в управління кілька компаній, які займалися торгівлею електричною енергією. Влітку 2020 року НАЗК почало антикорупційну перевірку голови комісії на предмет конфлікту інтересів через енергетичні компанії його брата.