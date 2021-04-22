Затримання «тітушок» на Харківщині: поліція їх перевірила та відпустила

У поліції кажуть, що провели з чоловіками «профілактичні бесіди»

За даними СБУ близько 60 осіб рухалися у бік Харкова, щоб там влаштувати заворушення

Поліція Харківської області повідомила, що перевірила чоловіків спортивної статури, яких затримали 21 квітня спільно з СБУ в той час, як вони прямували у регіон з інших областей трьома організованими групами.

«У всіх громадян під час огляду заборонених до обігу предметів та речей не виявлено. Даних про їх причетність до кримінальної діяльності працівники поліції під час перевірки не встановили. Поліцейські провели з ними профілактичні бесіди щодо недопустимості вчинення правопорушень, після чого вони були відпущені», – повідомили у поліції.

За даними правоохоронців, в одного з доставлених в поліцію, 38-річного полтавчанина, вилучили предмет, схожий на телескопічну палицю і ніж з написом «Гербер». За даним фактом відкрили кримінальне провадження за статтею «незаконне поводження зі зброєю». Чоловік має з’являтися до відділу поліції для співпраці зі слідством.

Загалом, за даними поліції, в трьох автобусах було близько 60 чоловіків, жителів Луганщини, Полтавщини і Дніпра.

Напередодні в Службі безпеки України заявили, що в рамках антитерористичних навчань на Харківщині затримали три автобуси з «тітушками», які, за даними спецслужби, «були направлені до Харкова на замовлення однієї з проросійських політичних сил України для проведення протестних акцій у місті, а також провокування громадського невдоволення та масових протиправних дій під час проведення чергової сесії Харківської міської ради».

За повідомленням, зазначені акції мали на меті дестабілізувати громадсько-політичну ситуацію в регіоні та створити вигідну керівництву Росії «картинку» для обґрунтування можливих актів агресії Росії проти України.

У СБУ нагадали, що проводять антитерористичні навчання із залученням підрозділів Національної поліції, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, Військової служби правопорядку, Харківської обласної прокуратури та інших членів Координаційної групи Антитерористичного центру.

Навчання на Харківщині почалися 14 квітня.

Згодом Служба безпеки України повідомила про проведення антитерористичних навчань у Херсонській області. У повідомленні йдеться, що вони «масштабні та багатоетапні».

Також на кордоні з Молдовою військові тренуються відбивати атаку з лиману.

У прикордонній Сумській області 16 квітня також розпочалися антитерористичні навчання Служби безпеки України. Багатоетапні тренування будуть тривати до кінця травня.

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