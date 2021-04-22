Київрада зібралась на засідання: що в порядку денному

Засідання Київради декілька разів переносилося

У четвер, 22 квітня, Київська міська рада зібралася на пленарне засідання ІІ сесії.

Початок засідання було заплановано на 10:00.

Ведеться онлайн-трансляція засідання:

Порядок денний засідання налічує 381 проєкт рішення, більшість з яких стосуються земельних питань та містобудування.

Головними питаннями сьогоднішнього засідання можуть стати проєкти рішень про внесення змін до бюджету Києва на 2021 рік і в Програму економічного і соціального розвитку на 2021-2023 роки. Обидва документи на розгляд Київради винесено як невідкладні.

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Як відомо, депутати повинні були зібратися 8 квітня 2021 року. Однак, 6 квітня 2021 року мер Києва переніс це засідання на 16 квітня. Але того дня воно також не відбулося.

Згідно з розпорядженням мера Києва Віталія Кличка №233 від 20 квітня засідання триватиме два дні – 22 квітня і 27 квітня 2021 року.