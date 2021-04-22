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    Київрада зібралась на засідання: що в порядку денному

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    Засідання Київради проходить із дотриманням карантинних обмежень - Київрада зібралась на засідання: що в порядку денному
    Засідання Київради проходить із дотриманням карантинних обмежень
    Фото: Київрада

    Засідання Київради декілька разів переносилося

    У четвер, 22 квітня, Київська міська рада зібралася на пленарне засідання ІІ сесії.

    Початок засідання було заплановано на 10:00.

    Ведеться онлайн-трансляція засідання:

    Порядок денний засідання налічує 381 проєкт рішення, більшість з яких стосуються земельних питань та містобудування.

    Головними питаннями сьогоднішнього засідання можуть стати проєкти рішень про внесення змін до бюджету Києва на 2021 рік і в Програму економічного і соціального розвитку на 2021-2023 роки. Обидва документи на розгляд Київради винесено як невідкладні.

    Для перегляду натисніть на документ

    Як відомо, депутати повинні були зібратися 8 квітня 2021 року. Однак, 6 квітня 2021 року мер Києва переніс це засідання на 16 квітня. Але того дня воно також не відбулося.

    Згідно з розпорядженням мера Києва Віталія Кличка №233 від 20 квітня засідання триватиме два дні – 22 квітня і 27 квітня 2021 року.

    Теги: Віталій Кличко Київ Київрада депутат
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