Британія видасть більше 10 тисяч віз для вирішення проблем з дефіцитом товарів

Набір персоналу за новою програмою стартує в жовтні і триватиме до кінця року

Британський уряд прийняв пакет заходів для вирішення проблем з дефіцитом товарів і робочої сили в Сполученому Королівстві. Про це повідомляється на сайті Мінтрансу ВеликоїБританії.

Вирішити відповідні питання передбачається за рахунок видачі п'яти тисяч короткострокових віз для водіїв вантажного транспорту і 5,5 тис. віз працівникам птахоферм.

«5 000 водіїв вантажних автомобілів та 5 500 співробітників Види птахоферм додали до існуючої візової схеми до Різдва 2021 року, аби знизити навантаження на ланцюжок поставок в харчовій і транспортній галузях у виняткових обставинах в цьому році», - йдеться в заяві відомства.

Набір персоналу за новою програмою стартує в жовтні і триватиме до кінця року. При цьому влада визнає, що вжиті заходи не є довгостроковим рішенням проблеми.

За даними профспілки Road Haulage Association, в Сполученому Королівстві сьогодні не вистачає близько 100 тисяч водіїв великовантажних автомобілів. Саме через це останнім часом полиці супермаркетів по всій країні раз у раз виявлялися порожніми, а водії стикалися з нестачею палива на заправках.

Серед іншого, причинами проблеми стали викликане Brexit скорочення числа громадян ЄС, що працюють у Великобританії, а також тривалу перерву в школах з навчання водіїв, зроблену через пандемію COVID-19, вказує газета The Financial Times.

Високі ціни на газ і енергетична криза поставили під загрозу Різдвяні вечері у Великобританії.