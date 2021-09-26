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    Британія видасть більше 10 тисяч віз для вирішення проблем з дефіцитом товарів

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    Британія видасть більше 10 тисяч віз - Британія видасть більше 10 тисяч віз для вирішення проблем з дефіцитом товарів
    Британія видасть більше 10 тисяч віз
    Фото з відкритих джерел

    Набір персоналу за новою програмою стартує в жовтні і триватиме до кінця року

    Британський уряд прийняв пакет заходів для вирішення проблем з дефіцитом товарів і робочої сили в Сполученому Королівстві. Про це повідомляється на сайті Мінтрансу ВеликоїБританії.

    Вирішити відповідні питання передбачається за рахунок видачі п'яти тисяч короткострокових віз для водіїв вантажного транспорту і 5,5 тис. віз працівникам птахоферм.

    «5 000 водіїв вантажних автомобілів та 5 500 співробітників Види птахоферм додали до існуючої візової схеми до Різдва 2021 року, аби знизити навантаження на ланцюжок поставок в харчовій і транспортній галузях у виняткових обставинах в цьому році», - йдеться в заяві відомства.

    Набір персоналу за новою програмою стартує в жовтні і триватиме до кінця року. При цьому влада визнає, що вжиті заходи не є довгостроковим рішенням проблеми.

    За даними профспілки Road Haulage Association, в Сполученому Королівстві сьогодні не вистачає близько 100 тисяч водіїв великовантажних автомобілів. Саме через це останнім часом полиці супермаркетів по всій країні раз у раз виявлялися порожніми, а водії стикалися з нестачею палива на заправках.

    Серед іншого, причинами проблеми стали викликане Brexit скорочення числа громадян ЄС, що працюють у Великобританії, а також тривалу перерву в школах з навчання водіїв, зроблену через пандемію COVID-19, вказує газета The Financial Times.

    Високі ціни на газ і енергетична криза поставили під загрозу Різдвяні вечері у Великобританії.

    Теги: ЄС ціни Brexit криза навчання влада
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    Британія видасть більше 10 тисяч віз для вирішення проблем з дефіцитом товарів