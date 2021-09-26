Влада готує зачистку медіаринку, – Уманський

Закон про олігархів жодним чином не обмежує бізнес-можливості людей, які користуються монопольним становищем

Закон про олігархів жодним чином не обмежує бізнес-можливості людей, які користуються своїм монопольним становищем в державі й отримують надприбутки. Крім того, за допомогою антиолігархічного закону влада хоче розчистити медіаринок перед виборами 2023 року. Про це в ефірі «Прямого» заявив колишній міністр фінансів України Ігор Уманський.

«В чому проблема цього закону? Насправді у нас ціла низка доволі впливових осіб досі користуються монопольним становищем та отримають надприбутки. У тому числі через зростання своїх бізнес-інтересів з державою, державним сектором і державними монополіями. І це величезна проблема, яку необхідно вирішувати. Вирішити це можна буквально за декілька місяців, якщо ти маєш безпосередній вплив на кадрові рішення, на рішення уряду, Верховної Ради тощо. Ця влада цей вплив має», – зазначає ексміністр.

«Що вирішується законом? Чи обмежуються якісь бізнес-можливості для людей, які потраплять у цей список? Жодним чином. Немає жодних вимог до частки їхньої на ринку. Або встановлено, що він олігарх, і тоді ці монопольні утворення мають бути в якийсь спосіб демонополізовані. Там нічого цього немає. Жодних обмежень щодо бізнесу, жодних вимог щодо конкурентних якихось позицій там немає», – сказав Уманський.

Він також зауважив, що критерії віднесення до олігархів настільки розмиті, що трактувати їх можна дуже вільно.

«Задаєшся питанням: навіщо це? Бо єдине, що впадає в очі й де є наслідки – це якщо ці олігархи володіють ЗМІ. Через цей закон можлива боротьба за вплив над ЗМІ й за лояльність як центральних, так і регіональних медіа, які фінансують у тому числі місцевих лідерів. За них голосують люди, в тому числі одіозних певним чином мерів. Як наслідок, великих бізнесменів, які володіють засобами масової інформації, можна віднести до цього переліку й далі вже маніпулювати тією редакційною політикою, яку проводять їхні ЗМІ. Тобто це підготовка до виборів 2023 року і поступова зачистка медійного ринку», – говорить Уманський.

Нагадаємо, віцеспікер Верховної Ради України, народний депутат Руслан Стефанчук назвав закон про олігархів «початком великого шляху».

Як відомо, 23 вересня Верховна Рада України прийняла закон про створення реєстру олігархів і про позбавлення їх деяких прав. Законопроєкт №5599 президента Володимира Зеленського у цілому підтримали 279 депутатів.

Законопроєкт №5599 був поданий у Раду президентом Володимиром Зеленським на початку червня. 23 вересня його підтримано остаточно.

Закон має назву «Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)». Його підтримали 279 депутатів із фракцій «Слуга народу»(229 голосів) та груп «Довіра»(15), «За майбутнє»(18) і «Голос»(11).

Нагадаємо, раніше спікер Верховної ради Дмитро Разумков направив законопроєкт №5599 «Про запобігання загроз національній безпеці, пов'язаними з надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)» за висновком до Європейської комісії «За демократію через право» (Венеціанська комісія).

У «Голосі» закон підтримала група, яка протистоїть лідеру партії Кірі Рудик.

Закон критикує опозиція, а також голова парламенту Дмитро Разумков. Документ, ухвалений у першому читанні, спікер спрямував до Венеціанської комісії на експертизу. 22 вересня він заявив, що залежно від висновків експертів Ради Європи, закон можуть переглянути. Висновок Венеціанської комісії має надійти у грудні.

Опозиція вимагала повного розгляду усіх поправок до проєкту, проте фракція «Слуга народу» та віцеспікер Руслан Стефанчук домоглися скороченого розгляду.