В Україні обвалилися ціни на виноград

Причиною проблеми з урожаєм винограду стали дощі

Середня оптова вартість білого столового винограду в Україні у два рази нижча, ніж рік тому. Про це пише EastFruit.

Так, кілограм зазначеного виду винограду коштує $0,94, а в аналогічний період минулого року за нього потрібно було заплатити вдвічі більше.

Ціни на чорні сорти винограду не так сильно просіли в порівнянні з 2020 роком. Зараз продукцію продають по $1,03, а рік тому її вартість становила $1,08.

За словами директора компанії «Винс» Тетяни Шмаглюченко, в цьому році українці, які вирощують виноград, зіткнулися з наслідками посухи протягом двох попередніх років. Вона зазначила, що заготівля врожаю на поточний рік виявилася не зовсім вдалою.

Причиною проблем з урожаєм експерт назвала також дощі, які призвели до появи грибкових захворювань і поганого формування кистей винограду.

Шмаглюченко заявила, що зараз велика частина виноградних господарств в Україні не тільки не отримують прибуток, але і зазнають збитків.

До слова, двокілограмові ґрона винограду сорту кишмиш Велес вирощує на своєму обійсті у селі Вовчинець Івано-Франківської громади прикарпатець Ярослав Гайдей. Чоловік розповів, чому обрав цю справу та з чого починав, пише Суспільне.



