  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус
    Економіка та фінанси

    В Україні обвалилися ціни на виноград

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Господарства зазнають збитків - В Україні обвалилися ціни на виноград

    Господарства зазнають збитків

    Фото з відкритих джерел

    Причиною проблеми з урожаєм винограду стали дощі

    Середня оптова вартість білого столового винограду в Україні у два рази нижча, ніж рік тому. Про це пише EastFruit.

    Так, кілограм зазначеного виду винограду коштує $0,94, а в аналогічний період минулого року за нього потрібно було заплатити вдвічі більше.

    Ціни на чорні сорти винограду не так сильно просіли в порівнянні з 2020 роком. Зараз продукцію продають по $1,03, а рік тому її вартість становила $1,08.

    За словами директора компанії «Винс» Тетяни Шмаглюченко, в цьому році українці, які вирощують виноград, зіткнулися з наслідками посухи протягом двох попередніх років. Вона зазначила, що заготівля врожаю на поточний рік виявилася не зовсім вдалою.

    Причиною проблем з урожаєм експерт назвала також дощі, які призвели до появи грибкових захворювань і поганого формування кистей винограду.

    Шмаглюченко заявила, що зараз велика частина виноградних господарств в Україні не тільки не отримують прибуток, але і зазнають збитків.

    До слова, двокілограмові ґрона винограду сорту кишмиш Велес вирощує на своєму обійсті у селі Вовчинець Івано-Франківської громади прикарпатець Ярослав Гайдей. Чоловік розповів, чому обрав цю справу та з чого починав, пише Суспільне.

    Читайте також: Названо галузі сільського господарства, що зникли в окупованому Криму


    Теги: ціни
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    В Україні обвалилися ціни на виноград