Зеленський імітує боротьбу з олігархами, – ексміністр

Справжня боротьба з олігархами має починатися з владних кабінетів

Влада імітує боротьбу з олігархами, які насправді мають найбільш сприятливі умови для збагачення за всю історію незалежної України. Про це в ефірі «Прямого» заявив колишній міністр фінансів України Ігор Уманський.

«Необхідно усвідомити просту річ – нам брешуть. Вся ця боротьба з олігархами – це імітація. Ну настільки добре і солодко діючим олігархам не жилося ще ніколи за жодного президента. Тому вони посміхаються на ці речі, на цю активну боротьбу за підтримку виборця. А насправді як фінансували дуже часто майже всі політичні партії, так і продовжуватимуть це робити», – сказав ексміністр.

Він також наголосив, що справжня боротьба з олігархами має починатися з владних кабінетів.

«Будь-яка криза – вона в головах. І будь-яка риба гниє з голови. Тому справжня боротьба має починати з себе і очищення системи мають починати з себе. З голови очільників поточної виконавчої влади», – резюмував ексміністр.

Як відомо, 23 вересня Верховна Рада України прийняла закон про створення реєстру олігархів і про позбавлення їх деяких прав. Законопроєкт №5599 президента Володимира Зеленського у цілому підтримали 279 депутатів.

Законопроєкт №5599 був поданий у Раду президентом Володимиром Зеленським на початку червня. 23 вересня його підтримано остаточно.

Закон має назву «Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)». Його підтримали 279 депутатів із фракцій «Слуга народу»(229 голосів) та груп «Довіра»(15), «За майбутнє»(18) і «Голос»(11).

Нагадаємо, раніше спікер Верховної ради Дмитро Разумков направив законопроєкт №5599 «Про запобігання загроз національній безпеці, пов'язаними з надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)» за висновком до Європейської комісії «За демократію через право» (Венеціанська комісія).

У «Голосі» закон підтримала група, яка протистоїть лідеру партії Кірі Рудик.

Закон критикує опозиція, а також голова парламенту Дмитро Разумков. Документ, ухвалений у першому читанні, спікер спрямував до Венеціанської комісії на експертизу. 22 вересня він заявив, що залежно від висновків експертів Ради Європи, закон можуть переглянути. Висновок Венеціанської комісії має надійти у грудні.

Опозиція вимагала повного розгляду усіх поправок до проєкту, проте фракція «Слуга народу» та віцеспікер Руслан Стефанчук домоглися скороченого розгляду.