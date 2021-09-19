Високі ціни на газ поставили під загрозу святкування Різдва у Великобританії

У Великобританії спостерігається дефіцит заморожених продуктів через подорожчання газу

Високі ціни на газ і енергетична криза поставили під загрозу Різдвяні вечері у Великобританії. Про це пише The Sun.

Як повідомляє видання, через подорожчання газу в країні закрилися кілька заводів з виробництва сухого льоду – у зв'язку з цим в місцевих продуктових магазинах спостерігається дефіцит заморожених продуктів.

Так, представники мережі магазинів Ocado заявили, що через вичерпання запасів м'яса Різдвяні вечері, швидше за все, доведеться скасувати. Крім того, проблему посилює нестача робітників на виробництвах.

Відзначається, що за останній час два британських заводи, які знаходяться в Інсе і Біллінгімі, були змушені зупинити виробництво через високі ціни на газ. У компанії CF Industries, якій належать обидва підприємства, не змогли назвати терміни відновлення роботи.

Нагадаємо, у вересні українцям слід очікувати зростання споживчих цін на свинину. Високі закупівельні ціни на корми та спекотна погода впливають на швидкість досягнення тваринами звичної забійної кондиції, а це, своєю чергою, позначається на обсягах товарних партій від виробників свинини.

Як повідомлялося, Україна стала більше імпортувати свинини, а власну продає за кордон.

В Україні відпускні ціни виробників на харчові продукти за рік збільшилися у діапазоні від 9 до 75%. Зокрема, середні ціни на соняшникову олію зросли на 70%, на цукор – на 75%. Про це свідчать дані фінансово-економічного департаменту Мінагрополітики станом на 3 вересня 2021 року.

До речі, в Україні подорожчає один із основних складових продуктового кошика. Йдеться про масло. Нагадаємо, ціна на вершкове масло в Україні за останній місяць рекордно зросла. Серед причин фахівці називають скорочення імпорту цього продукту.

Також нагадаємо, що останнім часом ціни на продукти в Україні вищі, ніж в деяких країнах Європи.