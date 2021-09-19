Британські енергокомпанії оголошують про банкрутство через високі ціни на газ

Через зростання цін деякі британські компанії не можуть забезпечувати своїх споживачів енергією, за яку ті вже заплатили

За останні кілька тижнів в Британії закрилися п'ять невеликих енергетичних компаній, які обслуговують по 200-350 тис. клієнтів

У найближчі дні очікується банкрутство як мінімум чотирьох невеликих енергетичних компаній у Великій Британії на тлі зростання оптових цін на газ. Про це повідомляє «Бі-бі-сі» з посиланням на джерела.

Телерадіокомпанія зазначає, що на початок року в Великій Британії було 70 постачальників енергії. Джерела в галузі говорять, що до кінця року їх може залишитися всього десять.

Відзначається, що за останні кілька тижнів в країні закрилися п'ять невеликих енергетичних компаній, які обслуговують по 200-350 тис. клієнтів.

Через зростання цін деякі компанії не можуть забезпечувати своїх споживачів енергією, за яку ті вже заплатили. Галузева група Oil & Gas UK повідомила, що оптові ціни на газ виросли на 250% з січня, а з серпня – на 70%. При цьому, роздрібні ціни залишилися на тому ж рівні. У зв'язку з цим компанії звертаються до великих операторів, щоб ті викупили їхні активи і могли далі обслуговувати клієнтів.

У зв'язку зі сформованою ситуацією міністр енергетики Великої Британії Квасі Квартенг провів близько двох десятків зустрічей з представниками енергетичних компаній, а також з регулятором – Управлінням ринків газу та електроенергії (Ofgem).

«Деякі енергетичні компанії стикаються з тиском. Ofgem може прийняти надійні заходи для забезпечення того, щоб клієнтам не потрібно було турбуватися, щоб їх потреби були задоволені, а банкрутство постачальника ніяк не позначилося на газовому і електропостачанні», - заявив Квартенг.

Стрімке зростання цін на природний газ в Європі спостерігається кілька місяців.

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