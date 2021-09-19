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    Економіка та фінанси

    Британські енергокомпанії оголошують про банкрутство через високі ціни на газ

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    Через зростання цін деякі британські компанії не можуть забезпечувати своїх споживачів енергією, за яку ті вже заплатили - Британські енергокомпанії оголошують про банкрутство через високі ціни на газ
    Через зростання цін деякі британські компанії не можуть забезпечувати своїх споживачів енергією, за яку ті вже заплатили
    Фото: AP

    За останні кілька тижнів в Британії закрилися п'ять невеликих енергетичних компаній, які обслуговують по 200-350 тис. клієнтів

    У найближчі дні очікується банкрутство як мінімум чотирьох невеликих енергетичних компаній у Великій Британії на тлі зростання оптових цін на газ. Про це повідомляє «Бі-бі-сі» з посиланням на джерела.

    Телерадіокомпанія зазначає, що на початок року в Великій Британії було 70 постачальників енергії. Джерела в галузі говорять, що до кінця року їх може залишитися всього десять.

    Відзначається, що за останні кілька тижнів в країні закрилися п'ять невеликих енергетичних компаній, які обслуговують по 200-350 тис. клієнтів.

    Через зростання цін деякі компанії не можуть забезпечувати своїх споживачів енергією, за яку ті вже заплатили. Галузева група Oil & Gas UK повідомила, що оптові ціни на газ виросли на 250% з січня, а з серпня – на 70%. При цьому, роздрібні ціни залишилися на тому ж рівні. У зв'язку з цим компанії звертаються до великих операторів, щоб ті викупили їхні активи і могли далі обслуговувати клієнтів.

    У зв'язку зі сформованою ситуацією міністр енергетики Великої Британії Квасі Квартенг провів близько двох десятків зустрічей з представниками енергетичних компаній, а також з регулятором – Управлінням ринків газу та електроенергії (Ofgem).

    «Деякі енергетичні компанії стикаються з тиском. Ofgem може прийняти надійні заходи для забезпечення того, щоб клієнтам не потрібно було турбуватися, щоб їх потреби були задоволені, а банкрутство постачальника ніяк не позначилося на газовому і електропостачанні», - заявив Квартенг.

    Стрімке зростання цін на природний газ в Європі спостерігається кілька місяців.

    Високі ціни на газ і енергетична криза поставили під загрозу Різдвяні вечері у Великобританії.

    Теги: газ міністр ціни Велика Британія
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    Британські енергокомпанії оголошують про банкрутство через високі ціни на газ