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    Лідерка німецьких «Зелених» застерегла Європу від підтримки «Північного потоку – 2»

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    Все більше европейських політиків заявляють про загрозу російського газогону - Лідерка німецьких «Зелених» застерегла Європу від підтримки «Північного потоку – 2»
    Все більше европейських політиків заявляють про загрозу російського газогону
    Фото з відкритих джерел

    За словами політика, російський газогін суперечить інтересам європейських країн

    Німеччина та її наступний уряд повинні мати чітку позицію щодо «Північного потоку – 2» як проєкту Кремля, який суперечить інтересам партнерів ФРН по ЄС і України і вже використовується як засіб тиску. Про це заявила кандидат у канцлери від партії «Союз 90/Зелені» Анналена Бербок в недільному ефірі телеканалу Welt, за тиждень до виборів.

    Газогін «Північний потік – 2» суперечить інтересам країн Балтії, Польщі, а також спланований проти України. Коли він буде повністю готовий, треба зайняти читку позицію з огляду на загрозу з боку Росії, зокрема, в питанні санкції, зауважила Бербок.

    «Це – кремлівський проєкт престижу», – підкреслила політик.

    Вона нагадала, що останніми тижнями Москва значно скоротила газові поставки, в тому числі в Німеччину, зі зрозумілого намагання – прискорити введення газогону в експлуатацію.

    Бербок також відповіла на запитання, чи поділяє вона висловлену 4 місяці тому співголовою партії Робертом Габеком думку про можливість надання Україні Німеччиною оборонної зброї. Вона нагадала про роз’яснення, які були надані невдовзі після резонансної заяви. Вони полягали в тому, що малося на увазі надання автомобілів швидкої допомоги для транспортування поранених, детекторів мін, списаних позашляховиків або приладів нічного бачення.

    «З точки зору лідерів «Зелених», захист населення на сході України, насамперед у районах мінування, належить до «зовнішньополітичної відповідальності» Німеччини», – сказала Бербок.

    Нагадаємо, вибори в Бундестаг відбудуться 26 вересня. Наразі, за даними опитувань, «Зелені» йдуть у перегонах третіми, маючи від 15 до 17% підтримки.

    Єврокомісія спробує зупинити введення російського газопроводу «Північний потік – 2» в експлуатацію. Про це заявив депутат Європарламенту від фракції «зелених» Райнхард Бютікофер.

    Нагадаємо, на думку Юрія Вітренка, щоб нейтралізувати «Північний потік – 2», німецький регулятор повинен надати змогу європейським компаніям самостійно вирішувати, яким газопроводом вони будуть транспортувати газ.

    Читайте також інтерв'ю: Як нейтралізувати «Північний потік – 2». Глава «Нафтогазу» Юрій Вітренко про деталі перемовин з європейцями
    Теги: ЄС Росія газ Німеччина вибори Єврокомісія депутат Північний потік-2
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    Лідерка німецьких «Зелених» застерегла Європу від підтримки «Північного потоку – 2»