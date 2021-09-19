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    Новий транзитний контракт з Росією. Вітренко розказав про сигнали з Москви

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    Якщо у 2020 році &laquo;Газпром&raquo; забронював через Україну приблизно 65 млрд куб м газу, то цього року &ndash; у півтора рази менше - Новий транзитний контракт з Росією. Вітренко розказав про сигнали з Москви
    Якщо у 2020 році «Газпром» забронював через Україну приблизно 65 млрд куб м газу, то цього року – у півтора рази менше
    Фото з відкритих джерел

    «У нас поки стадія «обмєна публічнимі любєзностямі»

    Україна і Росія поки не починали переговорів щодо продовження транзитного контракту після 2024 року. Про це повідомив в інтерв’ю «Главкому» голова правління компанії «Нафтогаз України» Юрій Вітренко.

    «Ні, у нас поки стадія «обмєна публічнимі любєзностямі» – це звичайна ситуація. Після такої стадії ми історично переходимо до предметних переговорів», – сказав Вітренко.

    Довідка

    Нинішній договір між НАК «Нафтогаз» і «Газпромом» на організацію транспортування, транспортна угода між НАК і новим «Оператором ГТС України» (ОГТСУ), а також міжоператорська угода між ОГТСУ і «Газпромом» підписані 30 грудня 2019 року за підсумками тристоронніх переговорів Україна – Росія – Єврокомісія. Контракт передбачає транзит в 2020 році мінімум 65 млрд куб м російського газу (178 млн куб м на добу). У 2021 – 2024 – транзит має складати по 40 млрд куб м – оплата гарантована навіть у разі меншої прокачки через Україну.

    Нагадаємо, на перемовинах з європейцями українська сторона підтвердила готовність вести переговори з «Газпромом» щодо продовження транзитного контракту.

    Тим часом на тлі низьких запасів у підземних сховищах Європи та при скороченні постачання з Росії на єропейських біржах рекордно виросли ціни на газ. Так, станом на 15 вересня, ціна на газ в Європі побила черговий рекорд – понад $900 за тисячу кубометрів.

    Після цього 16 вересня вартість газу в Європі почала різко падати і вже увечері 16 вересня жовтневий ф'ючерс на хабі TTF у Нідерландах коштував $749 за тисячу кубометрів.

    Однією з причин рекордного зростання цін на газ фахівці називають відмову російського «Газпрому» бронювати додаткові потужності українського транзиту. Так, якщо у 2020 році «Газпром» забронював через Україну приблизно 65 млрд куб м газу, то цього року – всього 40 млрд куб м, тобто у півтора рази менше.

    Читайте також інтерв’ю: Як нейтралізувати «Північний потік – 2». Глава «Нафтогазу» Юрій Вітренко про деталі перемовин з європейцями
    Теги: Росія газ Нафтогаз України Газпром транзит ГТС
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    Новий транзитний контракт з Росією. Вітренко розказав про сигнали з Москви