Новий транзитний контракт з Росією. Вітренко розказав про сигнали з Москви

Якщо у 2020 році «Газпром» забронював через Україну приблизно 65 млрд куб м газу, то цього року – у півтора рази менше

«У нас поки стадія «обмєна публічнимі любєзностямі»

Україна і Росія поки не починали переговорів щодо продовження транзитного контракту після 2024 року. Про це повідомив в інтерв’ю «Главкому» голова правління компанії «Нафтогаз України» Юрій Вітренко.

«Ні, у нас поки стадія «обмєна публічнимі любєзностямі» – це звичайна ситуація. Після такої стадії ми історично переходимо до предметних переговорів», – сказав Вітренко.

Довідка Нинішній договір між НАК «Нафтогаз» і «Газпромом» на організацію транспортування, транспортна угода між НАК і новим «Оператором ГТС України» (ОГТСУ), а також міжоператорська угода між ОГТСУ і «Газпромом» підписані 30 грудня 2019 року за підсумками тристоронніх переговорів Україна – Росія – Єврокомісія. Контракт передбачає транзит в 2020 році мінімум 65 млрд куб м російського газу (178 млн куб м на добу). У 2021 – 2024 – транзит має складати по 40 млрд куб м – оплата гарантована навіть у разі меншої прокачки через Україну.

Нагадаємо, на перемовинах з європейцями українська сторона підтвердила готовність вести переговори з «Газпромом» щодо продовження транзитного контракту.

Тим часом на тлі низьких запасів у підземних сховищах Європи та при скороченні постачання з Росії на єропейських біржах рекордно виросли ціни на газ. Так, станом на 15 вересня, ціна на газ в Європі побила черговий рекорд – понад $900 за тисячу кубометрів.

Після цього 16 вересня вартість газу в Європі почала різко падати і вже увечері 16 вересня жовтневий ф'ючерс на хабі TTF у Нідерландах коштував $749 за тисячу кубометрів.

Однією з причин рекордного зростання цін на газ фахівці називають відмову російського «Газпрому» бронювати додаткові потужності українського транзиту. Так, якщо у 2020 році «Газпром» забронював через Україну приблизно 65 млрд куб м газу, то цього року – всього 40 млрд куб м, тобто у півтора рази менше.