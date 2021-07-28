БРСМ за допомогою «розчинників» виробляє бензин А-95, – розслідування ЗМІ

У січні-травні 2021-го група компаній БРСМ закупила 43 тис. т нафтової сировини і компонентів для виробництва нафтопродуктів

Група «БРСМ» до червня цього роки не закуповувала товарний бензин А-95, істотно збільшивши частку октанопідвищуючих «розчинників» у структурі своїх поставок. Про це йдеться в розслідуванні, опублікованому на сайті enkorr.

За словами розслідувачів, особливістю групи «БРСМ» є відсутність у закупівлях товарного бензину А-95 вітчизняних і зарубіжних виробників. З товарних бензинів група купувала виключно А-92, який виступає базою для виробництва А-95 на нафтобазах компанії і міні-НПЗ в Гадячі. Тільки у червні 2021 року група «БРСМ» вперше оформила контракт на закупівлю бензину А-95 з Шебелинським ГПЗ.

За даними сайту, у січні-травні 2021 року група компаній БРСМ закупила 43 тис. т нафтової сировини і компонентів для виробництва нафтопродуктів. При цьому структура закупівель зазнала суттєвих змін, що вказують на оновлення технологічної карти бензинів, що випускаються.

«Основною відмінністю стало збільшення закупівель октанопідвищуючих «розчинників», які замінили риформат і метил-трет бутиловий ефір (МТБЕ), що активно використовувалися у минулому році. Також група відмовилася від закупівель моторних масел (використовуються для поліпшення характеристик сумішевого дизельного палива) і ізопентановой фракції», – наголошується у розслідуванні.

У січні-травні 2021 р. закупівля розчинників компаніями «катма Груп» і «ТНТ Груп» (постачають нафтопродукти в мережу АЗС «БРСМ Нафта») склала 13,5 тис. т, що в шість разів більше аналогічного періоду 2020 р Оскільки імпортовані білоруські розчинники містять до 50% МТБЕ, а також технологічний бензин, група різко знизила поставки МТБЕ та ізопентановой фракції.

«Паралельно були знижені закупівлі вуглеводневої сировини, що переробляється на міні-НПЗ в Гадячі. Це говорить про те, що пріоритетним методом отримання високооктанового бензину А-95 стало змішання марки А-92 з октанозбільшуючої розчинникам», – зазначає enkorr.

Також автори розслідування звертають увагу на те, що у номенклатурі закупівель зберігся монометиланілін (ММА) – октанозбільшуючоїий компонент, заборонений для використання у моторному паливі в нашій країні, Європі, США і Росії, звідки він переважно імпортується в Україну. За 5 місяців закупівлі ММА склали 500 т. Присадка була закуплена компанією «Стандарт Ойл 2000», виробником бензинів октановим числом А-95 для мережі АЗС «БРСМ Нафта».

Нагадаємо, згідно з інформацією медіагрупи «1+1», власник «БРСМ-нафта» Андрій Біба погрожував ведучому програми «Гроші» на телеканалі «2+2» Олександру Преподобному фізичною розправою після виходу критичного сюжету про нього та його компанію.