Бюджетні установи заборгували «Рівнегаз збут» майже 8 мільйонів гривень

У компанії стверджують, що це ставить під загрозу стабільне газопостачання на Рівненщині

Заборгованість бюджетних установ перед ТОВ «Рівнегаз збут», станом на 1 січня 2018 року, становить 7,95 млн грн. Установи, які фінансуються з державного бюджету, заборгували – 1,36 млн грн, з місцевих бюджетів – 5,61 млн грн, а з обласного бюджету – 981 тис. грн. Організації-боржники свою заборгованість за газ



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У компанії стверджують, що це ставить під загрозу стабільне газопостачання на Рівненщині

Заборгованість бюджетних установ перед ТОВ «Рівнегаз збут», станом на 1 січня 2018 року, становить 7,95 млн грн. Установи, які фінансуються з державного бюджету, заборгували – 1,36 млн грн, з місцевих бюджетів – 5,61 млн грн, а з обласного бюджету – 981 тис. грн.

Організації-боржники свою заборгованість за газ пояснюють незакінченими процедурами участі у тендері, недофінансуванням або ж непропорційним розподілом кошторисних призначень.

«Проведення несвоєчасної оплати за спожитий природний газ наносить значну матеріальну шкоду нашій компанії. Адже через несплату за газ «Рівнегаз збут» не в змозі вчасно та в повному обсязі розрахуватись за придбаний природний газ для потреб бюджетних установ та організацій, а це призводить до стягнення штрафних санкцій відповідно до укладених договорів, що не передбачено бюджетом компанії. Окрім того, це ставить під загрозу стабільне газопостачання на Рівненщині», - каже директор «Рівнегаз збут» Леонід Кошельник.

Установам-неплатникам «Рівнегаз збут» надсилає повідомлення про припинення газопостачання, адже відповідно до чинного законодавства (п.13 розділу ІІ Правил постачання природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від 30.09.2015 р. № 2496) постачальник має право припинити постачання природного газу, в разі проведення споживачем неповних або несвоєчасних розрахунків, а також подавати матеріали до суду і стягувати заборгованість в судовому порядку.

«Для того, аби наше Товариство не вживало вище наведених заходів і крайніх мір, наполегливо закликаємо бюджетні установи вчасно розраховуватись за газ у терміни визначені договором постачання», - додає Леонід Кошельник.

Нагадаємо, що ТОВ «Рівнегаз Збут» є надійним постачальником природного газу, що здійснює постачання: промисловим і комунально-побутовим, бюджетним, релігійним організаціям а також домогосподарствам Рівненської області.