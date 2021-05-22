«Це колосальна цифра». Ексміністр Рева розповів, скільки бідних в Україні

Темпи росту зарплати в 2020 році – 12%, тоді як у 2017 році – 38%, тобто вони впали втричі

Влада, яка виділила 150 млрд грн на дороги, в той же час не знайшла додаткових грошей ні на зарплати освітянам і медикам, ні на пенсії, ні на субсидії

За 2020 рік індекс бідності в Україні виріс на 10 пунктів – із 41 до 51%. У той час, як протягом попередніх трьох років цей показник знижувався. Із 2016 до 2019 року число бідних скоротилося на 15 одиниць, з 55 до 41%. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів ексміністр соціальної політики Андрій Рева.

– Погодьтесь, що 41% бідних людей у країні – це колосальна цифра. І тому результат виборів 2019 року був цілком прогнозований, адже «зелені» пообіцяли людям кінець епохи бідності (на виборах президента 73% виборців віддали голоси за Зеленського – «Главком»), – зазначив Андрій Рева.

За словами ексміністра, коли в країні росте бідність, а ціни і тарифи збільшуються швидше, ніж зарплати і пенсії, тоді ресурси потрібно направити на зарплати і пенсії. Але влада, яка виділила 150 млрд грн на дороги, в той же час не знайшла додаткових грошей ні на зарплати освітянам і медикам, ні на пенсійні виплати, ні на субсидії.

– Темпи росту зарплати в 2020 році – 12%, тоді як у 2017 році – 38%, тобто вони впали втричі. Індексація пенсій в 2019 році була 17%, а сьогодні – 11%, а це практично удвічі менше, – сказав Рева.