«Це колосальна цифра». Ексміністр Рева розповів, скільки бідних в Україні
Влада, яка виділила 150 млрд грн на дороги, в той же час не знайшла додаткових грошей ні на зарплати освітянам і медикам, ні на пенсії, ні на субсидії
За 2020 рік індекс бідності в Україні виріс на 10 пунктів – із 41 до 51%. У той час, як протягом попередніх трьох років цей показник знижувався. Із 2016 до 2019 року число бідних скоротилося на 15 одиниць, з 55 до 41%. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів ексміністр соціальної політики Андрій Рева.
– Погодьтесь, що 41% бідних людей у країні – це колосальна цифра. І тому результат виборів 2019 року був цілком прогнозований, адже «зелені» пообіцяли людям кінець епохи бідності (на виборах президента 73% виборців віддали голоси за Зеленського – «Главком»), – зазначив Андрій Рева.
За словами ексміністра, коли в країні росте бідність, а ціни і тарифи збільшуються швидше, ніж зарплати і пенсії, тоді ресурси потрібно направити на зарплати і пенсії. Але влада, яка виділила 150 млрд грн на дороги, в той же час не знайшла додаткових грошей ні на зарплати освітянам і медикам, ні на пенсійні виплати, ні на субсидії.
– Темпи росту зарплати в 2020 році – 12%, тоді як у 2017 році – 38%, тобто вони впали втричі. Індексація пенсій в 2019 році була 17%, а сьогодні – 11%, а це практично удвічі менше, – сказав Рева.
Нагадаємо, з травня в Україні змінилися правила отримання житлових субсидій. Для оформлення на наступний період необхідно подати нову заяву та декларацію. Громадянам на переоформлення субсидій надали строк у п’ять місяців. Бланки заяви та декларації можна роздрукувати з офіційного веб-сайту Мінсоцполітики з метою їх надання в паперовій формі особисто або надсилання поштою до органів соціального захисту населення, уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади та посадових осіб центру надання адміністративних послуг. Варто зазначити, що при заповненні заяв на призначення житлових субсидій, відбувається масова плутанина через непорозуміння з документацією.
Нагадаємо, з травня в Україні змінилися правила отримання житлових субсидій. Для оформлення на наступний період необхідно подати нову заяву та декларацію. Громадянам на переоформлення субсидій надали строк у п’ять місяців.
Бланки заяви та декларації можна роздрукувати з офіційного веб-сайту Мінсоцполітики з метою їх надання в паперовій формі особисто або надсилання поштою до органів соціального захисту населення, уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади та посадових осіб центру надання адміністративних послуг.
Варто зазначити, що при заповненні заяв на призначення житлових субсидій, відбувається масова плутанина через непорозуміння з документацією.