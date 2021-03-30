Covid-19 в Одеської області: захворіли 22 дитини та четверо медичних працівників

Станом на 30 березня на коронавірусну інфекцію в Одеській області захворіли всього 106554 жителів

За добу від ускладнень коронавірусної інфекції померло 23 людини.

Лабораторно підтверджено 721 новий випадок захворювання на Covid-19 на території Одеської області протягом минулої доби, 29 березня.

Про це повідомляє пресслужба Одеської обласної адміністрації.

Серед нових хворих – 22 дитини та четверо медичних працівників. За добу від ускладнень коронавірусної інфекції померло 23 людини. Одужання ж не зафіксували жодного. Для визначення хворих на Covid-19 в регіоні провели 122 ІФА-тестів та 3812 ПЛР-тестів за добу.

Станом на 30 березня на коронавірусну інфекцію в Одеській області захворіли всього 106554 жителі, з яких 4921 дитина та 3432 медпрацівників. Померли ж від початку пандемії 1758 людей, а видужали 83004 осіб. За весь час провели 157361 ІФА-тест та 470404 ПЛР-тест для визначення ковід-хворих.

Тим часом, на Київщині від коронавірусу померло подружжя переселенців. Сиротами залишилися 12 дітей.