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    Covid-19 в Одеської області: захворіли 22 дитини та четверо медичних працівників

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    Станом на 30 березня на коронавірусну інфекцію в Одеській області захворіли всього 106554 жителів - Covid-19 в Одеської області: захворіли 22 дитини та четверо медичних працівників
    Станом на 30 березня на коронавірусну інфекцію в Одеській області захворіли всього 106554 жителів
    фото: з відкритих джерел

    За добу від ускладнень коронавірусної інфекції померло 23 людини.

    Лабораторно підтверджено 721 новий випадок захворювання на Covid-19 на території Одеської області протягом минулої доби, 29 березня.

    Про це повідомляє пресслужба Одеської обласної адміністрації.

    Серед нових хворих – 22 дитини та четверо медичних працівників. За добу від ускладнень коронавірусної інфекції померло 23 людини. Одужання ж не зафіксували жодного. Для визначення хворих на Covid-19 в регіоні провели 122 ІФА-тестів та 3812 ПЛР-тестів за добу.

    Станом на 30 березня на коронавірусну інфекцію в Одеській області захворіли всього 106554 жителі, з яких 4921 дитина та 3432 медпрацівників. Померли ж від початку пандемії 1758 людей, а видужали 83004 осіб. За весь час провели 157361 ІФА-тест та 470404 ПЛР-тест для визначення ковід-хворих.

    Тим часом, на Київщині від коронавірусу померло подружжя переселенців. Сиротами залишилися 12 дітей.

    Теги: час
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