Усі субсидії треба переоформити: в уряді пояснили українцям, куди звертатися

Бланки заяви та декларації можна роздрукувати з сайту Мінсоцполітики

Українцям на переоформлення субсидій надали строк у п’ять місяців

З травня в Україні змінилися правила отримання житлових субсидій. Для оформлення на наступний період необхідно подати нову заяву та декларацію. Про це нагадує пресслужба Мінсоцполітики.

Як зазначається в повідомленні, громадянам на переоформлення субсидій надали строк у п’ять місяців. На підставі документів, поданих протягом неопалювального періоду, тобто, у травні – вересні 2021 року, житлова субсидія буде призначена з травня 2021 року.

Звернутися за оформленням субсидії можна одним із таких способів:

через уповноважених осіб територіальних громад (у тому числі старостати) та ЦНАПи;

безпосередньо до структурних підрозділів з питань соціального захисту населення райдержадміністрацій, виконавчих органів міських рад;

заповнені бланки можна надіслати поштою на адресу органу соціального захисту населення;

через електронний сервіс, який розміщено на офіційному веб-сайт Мінсоцполітики.

Бланки заяви та декларації можна роздрукувати з офіційного веб-сайту Мінсоцполітики з метою їх надання в паперовій формі особисто або надсилання поштою до органів соціального захисту населення, уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади та посадових осіб центру надання адміністративних послуг.

Варто зазначити, що при заповненні заяв на призначення житлових субсидій, відбувається масова плутанина через непорозуміння з документацією.

Нагадаємо, з 1 травня відбувається перерахунок субсидій для всіх українців, які отримують допомогу на оплату комуналки. Субсидій позбавлятимуть у разі покупки на суму 50 тисяч гривень.

Також субсидію будуть відбирати за наявність банківського депозиту на суму понад 56 тис. грн (понад 25 прожиткових мінімумів). Позбавити субсидії можуть через часті поїздки за кордон.

Лідер партії «Європейська солідарність», експрезидент Петро Порошенко закликав уряд негайно скасувати постанову про проведення перерахунку субсидій під час пандемії.

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