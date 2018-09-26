Це нонсенс, щоб Верховна Рада встановлювала тарифи на електроенергію - Карел Хірман



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Фото з відкритих джерел Карел Хірман

На думку єврочиновника, встановення ціни на енергоресурси та комунальні тарифи - завдання виключно незалежного регулятора

Верховна Рада не повинна встановлювати ціни на енергоресурси та комунальні тарифи, це завдання виключно незалежного регулятора. Про це заявив експерт з енергетики Стратегічної групи радників з підтримки реформ при уряді України Карел Хірман, коментуючи практику встановлення «зелених» тарифів Верховною Радою, а також ініціативу ряду народних депутатів щодо встановлення оптово-роздрібної ціни електроенергії окремим законом.

«Законом встановлювати ціни в парламенті - вибачте мене. Ми реально живемо в ринку, ціни змінюються щодня, щомісяця. Якщо Верховна Рада буде кожного разу реагувати, це зупинить всю систему. Верховна Рада - це не біржа. Це абсолютний нонсенс, щоб Верховна Рада встановлювала ціни».

За словами Карела Хірмана, Україні необхідно визначити принциповий курс: країна будує ринкові відносини або живе за державним планом. «Або Верховна Рада буде визначати вартість хліба, бензину на бензоколонках, вартість одягу в магазинах, і, відповідно, електрики, газу, або не визначатиме ціни взагалі. Тоді повертаємося до диктатури і центральної економіки, де ціни встановлює якийсь Держплан або Верховна Рада, або просто прем'єр-міністр, або президент. Не може бути гібрида між цим (ринковою та адміністративної економікою, - «Главком»)», - сказав він.

Єврочиновник також зазначив, що встановлення цін на газ Кабінетом міністром і цін на вугілля НКРЕКП - це тимчасове явище. «Те, що регулятор, як зараз, встановлює ціни на електрику або вартість вугілля, а ціну газу встановлює Кабмін - це тимчасове явище. Але щоб Верховна Рада (брала участь у формуванні цін на енергоресурси, - «Главком») - вибачте мене. Якщо нам здається, що Верховна Рада визначає вартість одягу - це нонсенс, чому вона повинна визначати вартість чого-небудь в енергетиці?», - підкреслив європейський експерт.

Нагадаємо, на сьогодні Верховна Рада встановлює «зелені» тарифи до впровадження нової системи зелених аукціонів. Паралельно, ряд народних депутатів внесли до Верховної Ради законопроект №8626, яким пропонують перекласти на парламент також функцію зі встановлення оптово-роздрібної ціни електроенергії.

На думку ряду експертів, це повністю суперечить інституту Незалежного регулятора і порушує закон України «Про Національну комісію, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг».

Раніше НКРЕКП спростувала заяву нардепа Лещенка про ріст цін на електроенергію з 1 жовтня.

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