«Енергоатом» вимагає підвищити тариф, незважаючи на розкриті НАБУ схеми розкрадання коштів - ЗМІ



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З 1 жовтня тариф на відпуск електроенергії АЕС держпідприємства НАЕК «Енергоатом» збільшиться на 3,2%

Замість того, щоб боротися з корупцією на своїх підприємствах, працівники атомної галузі хочуть мітингувати з вимогою підвищити заробітки. Про це пише Бізнес Медіа в матеріалі «Атомники готуються шантажувати Кабмін».

З 1 жовтня тариф на відпуск електроенергії АЕС держпідприємства НАЕК «Енергоатом» збільшиться на 3,2%. Але самі атомники залишилися незадоволені таким рішенням регулятора і вже заявили про готовність вимагати від уряду подальшого підвищення тарифу, а свої вимоги підкріплювати акціями протесту. Відповідь на питання, «навіщо «Енергоатому» потрібен додатковий фінансовий ресурс?», стає очевидною, якщо врахувати масштабні схеми розкрадання бюджетних коштів на підприємствах компанії, які не раз ставали об'єктом уваги правоохоронних органів.

Як пише ЗМІ, «Енергоатом» аргументує свої ініціативи щодо зростання тарифу необхідністю підняти заробітну плату атомникам. При цьому навіть при існуючому тарифі у компанії є фінансовий ресурс для зростання фонду оплати праці. Але, як стверджує видання, кошти використовуються неефективно. «На підтвердження достатньо згадати лише найрезонансніші факти, що вже стали об'єктом уваги правоохоронців. Так, регулярно фігурує в кримінальних хроніках Південно-Українська АЕС. У січні цього року стало відомо про затримання детективами НАБУ чинного заступника генерального директора підприємства Володимира Богатчука у рамках розслідування за фактом можливого розкрадання державних коштів Південно-Української АЕС. Об'єктом уваги Антикорупційного бюро стали дві закупівлі атомної станції загальноблочних щитів за завищеними цінами. За версією слідства, учасники схеми заволоділи майже 28 мільйонами гривень».

Згідно з матеріалами іншої справи, високопосадовці атомної станції підозрюються у змові з представниками приватного підприємства «Калімера» при закупівлі системи пожежної безпеки.

При цьому зараз середній рівень зарплат в «Енергоатомі» удвічі вище середньої зарплати по промисловості і утричі - по освітній сфері, сферах охорони здоров'я та сільського господарства.

Нагадаємо, НКРЕКП підняла тариф на відпуск електроенергії АЕС держпідприємства НАЕК «Енергоатом» з 54,03 коп. за кВт/год до 55,76 коп. за кВт/год. Це дозволить збільшити фонд оплати праці компанії на 194,15 млн грн. і підняти зарплати співробітникам.

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За результатами 1 півріччя 2018 року НАЕК «Енергоатом» отримав дохід в розмірі 3,2 млрд грн. Виручка від реалізації електроенергії досягла 20,7 млрд грн (без ПДВ). А за результатами року підприємство може отримати понад 43 млрд грн. При цьому атомники стабільно збільшують планові інвестиції: порівняно з минулим роком у 2018-му обсяг запланованих інвестицій зріс на 65%.