Через збільшення боргів за газ на Чернігівщині відключено 1400 споживачів



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Pаборгованість клієнтів «Чернігівгаз Збуту» на 1 червня складає 482 млн грн. Майже кожну третю гривну – загалом 158 млн гривень - боргують отримувачі субсидій.

Станом на 1 червня 2019 року заборгованість клієнтів «Чернігівгаз Збуту» складає 482 млн грн. Майже кожну третю гривну – загалом 158 млн гривень - боргують отримувачі субсидій.

Зростання неплатежів і несвоєчасні розрахунки ставлять під загрозу стабільне постачання газу споживачам регіону. Адже через відсутність оплат «Чернігівгаз Збут» не може вчасно розрахуватися з іншими учасниками газового ринку. Тому впродовж 2019 року 22,3 тис боржників отримали від «Чернігівгаз Збуту» попередження про відключення від газопостачання. В визначений законом строк 1,4 тис домогосподарств не врегулювали проблему з боргами і залишились без газу.

Однією із причин зростання боргів побутових споживачів стало посилення вимог держави при нарахуванні субсидій. Через це загальна кількість сімей в Чернігівській області, яким надавалися субсидії, значно скоротилася. Якщо в опалювальний сезон 2017-2018 рр. дотації від держави на оплату природного газу отримували близько 222 тис домогосподарств, то у 2018-2019 рр. - 155,6 тисяч.

Варто зазначити, що через запровадження монетизованої системи субсидування, починаючи з лютого, у платіжках за газ відсутня сума субсидії у графі «пільга, субсидія» і такий рахунок належить до сплати в повній мірі – саме для цього надається субсидія. Аби дізнатися інформацію щодо субсидії, варто звертатися до органів соцзахисту.

«На жаль, споживачі дотепер не зрозуміли, що безкоштовного газу не буває. Навіть якщо на рахунку була переплата, в залежності від споживання і сум дотацій потрібно було сплачувати або ж фактичну вартість спожитого газу з урахуванням суми субсидії, або ж обов`язкову частку платежу. Крім того, ретельно слідкувати чи вкладалося домогосподарство в соціальну норму, чи передавалися щомісяця показання лічильника».

На вимогу Закону «Про житлово-комунальні послуги», який почав діяти з 1 травня 2019 року, на заборгованість з житлово-комунальних послуг нараховуватиметься пеня. Кожен день прострочки вартуватиме споживачу 0,01% від суми боргу. Постачальники послуг мають право починати нараховувати пеню за послуги, отримані в травні. Зволікання з оплатою можуть нашкодити і субсидіантам. Якщо їх заборгованість перевищить 340 грн, вони будуть позбавлені грошової допомоги на наступний період.

Довідка: Основною сферою діяльності ТОВ «Чернігівгаз Збут» є постачання природного газу. Компанія законодавчо визначена постачальником газу зі спеціальними обов`язками всім побутовим споживачам на території Чернігівської області. Нашими клієнтами є понад 356 тисяч сімей, 1146 підприємств промисловості та компобуту, 292 бюджетні установи та 66 релігійних організацій.