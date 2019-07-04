Яценюк у Торонто про будівництво «Північного потоку-2»: Росія візьме Європу в заручники



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Лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк Фото: nfront.org.ua

Арсеній Яценюк підкреслив, що внаслідок запуску «Північного потоку-2» Україна буде позбавлена $2 млрд доходів на рік

«Основний виклик для українського енергетичного сектору сьогодні - «Північний потік-2». Не сприймаю і категорично заперечую підхід деяких європейських країн, які дають можливість РФ втілити антиукраїнський і антиєвропейский проект і збудувати «Північний потік-2», - заявив Прем’єр-міністр України 2014-2016 років, лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк під час третьої Конференції з підтримки реформ в Україні, 3 липня в Торонто. Про це йдеться у повідомленні на сайті «Народного фронту».

Арсеній Яценюк підкреслив, що внаслідок запуску «Північного потоку-2» Україна буде позбавлена $2 млрд доходів на рік: «За десять років - це $20 млрд. Хто це компенсує? Покажіть мені уряд в ЄС, який готовий компенсувати такі втрати для українського бюджету?»

Цим проектом, наголосив він, «Росія візьме Європу в заручники». Арсеній Яценюк нагадав, що Україна теж була заручником РФ в енергетиці, проте він, перебуваючи на посту прем’єр-міністра, прийняв рішення позиватися проти Росії в Стокгольмському арбітражі: «Ми перемогли в суді».

«Я досі дуже оптимістичний. Але ми маємо підтримати цей оптимізм потужними, сміливими й чіткими діями», - сказав Арсеній Яценюк.

Він також наголосив на важливості проведення зваженої бюджетної політики в Україні: «Це - підвалина для будь-якого макроекономічного успіху».

Щодо банківського сектору, він нагадав, що зараз у держави - понад 65% всього банківського сектору: «Це може бути ключовим рушієм внутрішніх інвестицій в Україні».

Арсеній Яценюк також наголосив на необхідності реалізації реформи судочинства: «Ми провели широкі зміни до Конституції, за якими Верховний Суд став реально Верховним Судом країни. Але нам треба втілити цю реформу - разом із антикорупційним судом, Верховним Судом і всією судовою системою держави».

Крім того, підкреслив лідер «Народного фронту», необхідно провести реформування СБУ та інших силових структур і прибрати дублювання їх функцій, що є в компетенції президента. Це, переконаний Арсеній Яценюк, зокрема забезпечить прозорість ведення бізнесу в Україні.