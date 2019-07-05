Майже 6 тисяч волинян передають показники та сплачують за газ через Viber



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сервіс створено для побутових споживачів п'ять місяців тому

Чат-бот 7104ua у месенджері функціонує вже 5 місяців. За цей період волиняни передали показання свого лічильника газу більше 7 тис разів. Сплатити за газ, не виходячи з дому, пропонує своїм клієнтам ТОВ «Волиньгаз Збут». Зробити це можна за допомогою онлайн-сервісу Viber-бот, у якому зареєстровано майже 6 тис. волинян. Про це повідомляє пресслужба ТОВ «Волиньгаз Збут».

Спосіб оплати за газ через Viber має ряд переваг. Зокрема, можливість миттєвої оплати з будь-якої точки світу в режимі 24/7, відсутність черг, звітність, простота оплати, безпека грошових операцій.

«Темпи сучасного життя вимагають від різних компаній бути гнучкими та клієнторієнтованими. ТОВ «Волиньгаз Збут» за допомогою сервісу Viber-бот пропонує полегшити життя не тільки собі, але й своїм близьким. Адже у вайбері можна зареєструвати до 5 особових рахунків і, таким чином, допомогти батькам, бабусям-дідусям та іншим родичам у поважному віці», — прокоментував директор ТОВ «Волиньгаз Збут»Микола Тищук.

За допомогою цього сервісу споживач також може передати показники за спожитий газ, переглянути поточний стан розрахунків, історію оплат і показань лічильника.

«Я працюю в бізнесі і завжди планую кожен день, тиждень і місяць, а головне – ціную час. Тому подати показники за кілька секунд через чат-бот 7104ua у месенджері Viber для мене зручно, швидко та економно. Я веду активний спосіб життя і дуже ціную свій час. Дуже радий, що представники компанії розповіли про можливість оплати за газ через цей сервіс. Із задоволенням зареєструвався та користуватимуся ним постійно», — зазначив лучанин Андрій Смолярчук.

Сервіс створено для побутових споживачів 5 місяців тому. Для реєстрації слід вказати номер особового рахунку та суму останнього платежу за газ (або номер лічильника газу). З деталями можна ознайомитися за посиланням: - https://bit.ly/2UHuHKK.