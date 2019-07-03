Україна наступного року може організувати новий конкурс на розробку нафтогазових ділянок



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Успіх конкурсу багато в чому був визначений реформуванням і лібералізацією українського газового ринку, виходом на нього великих сервісних компаній

Успішний конкурс з розробки вуглеводневих ділянок на підставі угод про розподіл продукції (УРП), проведений Україною в цьому році вперше за сім років, підтверджує доцільність такої форми залучення інвестицій в нафтогазовий сектор. Наступний конкурс може бути проведений вже в 2020 році, вважає глава офісу Національної інвестиційної ради Юлія Ковалів, передає видання «Енергореформи».

«На відміну від аукціонів з продажу ліцензій в ProZorro, на конкурс щодо УРП прийшли кілька міжнародних компаній. Хоча у великих стратегічних підприємств були побоювання про певну непрозорість прийняття рішень, на базі отриманої інформації від експертів і деяких членів комісії, можна говорити, що конкурс пройшов прозоро. В цілому (його) результати заслуговують довіри», - сказала вона агентству «Інтерфакс-Україна».

Ковалів нагадала, що інститут УРП був введений окремим законом в 2011-2012 роках, і дозволив свого часу залучити в Україну такі великі компанії, як Shell і Chevron, які, на жаль, з об'єктивних причин потім вийшли з проектів.

«З точки зору захисту інвесторів УРП - це дієвий інструмент для проектів, які потребують довгострокових інвестицій і захисту прав інвесторів», - зазначила глава офісу Націнвестради.

Як повідомлялося, міжвідомча комісія з організації укладення та виконання УРП підготувала для уряду пропозиції щодо переможців за дев'ятьма виставленими на конкурс материковими вуглеводневими ділянками. Серед них «Укргазвидобування» (УГВ) в союзі з канадською Vermilion по Балаклійській та Іванівській ділянкам, УГВ - по Берестянській і Бузовській, приватна «Укрнафтобуріння» - по Русанівській, американська Aspect Energy - по Варвинській, ДТЕК - по Зінковській, «Гео Альянс» - по Софіївській і «Західнадрасервіс» - по Угновскій.

За словами Ковалів, тепер за два місяці компанії повинні узгодити самі договори і підписати з урядом угоди, щоб якомога швидше почати розвідку і в максимально короткий час приступити до роботи. Вона також зазначила, що обсяг інвестицій компаній, що перемогли становить $430 млн за песимістичним сценарієм.

Глава офісу Націнвестради додала, що 12 липня настає також дедлайн в конкурсі на УРП по ділянці «Дельфін» на шельфі Чорного моря, на який подались Caspian Drilling International Ltd., Frontera, Trident Black Sea і українське ПрАТ «Укрнафтобуріння».

Ковалів підкреслила, що залучення іноземних компаній, здатних вкладати значні обсяги фінансових і технічних інвестицій, що мають досвід буріння - один з найважливіших аспектів для інвестпривабливості країни і нарощування видобутку в нафтогазовому секторі.

Ковалів зазначила, що успіх конкурсу багато в чому був визначений реформуванням і лібералізацією українського газового ринку, виходом на нього великих сервісних компаній.

За її словами, для подальшого успіху необхідно встановлювати дуже чіткі критерії оцінок пропозицій, щоб виключити суб'єктивні фактори, якісно готувати лоти, оцифрувати і відкрити частину геологічної інформації.

«Ще одна проблема - оптимізація так званих «сплячих» ліцензій: в Україні досить багато отриманих, але не використовуваних дозволів», - додала глава офісу Націнвестради.