Чеська газова асоціація домовилась про співпрацю з українською РГК

Партнерство РГК і Чеської газової асоціації направлено на адаптацію газових мереж до нових видів енергії

Сьогодні, 22 липня, Регіональна газова компанія підписала меморандум про співпрацю в проектах декарбонізації газових мереж з Чеською газовою асоціацією (ČPS). Двостороння угода спрямована на розвиток водневого і біометанового проектів РГК і спільного використання результатів досліджень для модернізації та редизайну газорозподільних систем в Україні та Чехії.

Партнерство РГК і Чеської газової асоціації направлено на адаптацію газових мереж до нових видів енергії – водню і біометану. Співпраця дозволить підготувати газову інфраструктуру до змін у енергетиці та технологіях у рамках European Green Deal і інтеграції з європейськими ринками.

«Для України важливо стати частиною European Green Deal. Європейське Енергетичне співтовариство дало одну з найвищих оцінок потенціалу водневої енергетики України. Для його реалізації необхідна надійна і безпечна енергетична інфраструктура, яка готова до роботи з синтетичними газами. Тому РГК інвестує у розробку редизайну газових мереж України – вони повинні стати ефективними і екологічними. Створено п'ять спеціальних полігонів, де разом з науковим консорціумом ми розвиваємо свій водневий і біометанові проекти. Співпраця з чеськими колегами на цьому напрямку розширить можливості з технічної підготовки редизайну газових систем за європейськими стандартами, а також взаємної інтеграції для розвитку чистої енергетики», – сказав Олег Ніконоров, директор РГК.

У Чеській газової асоціації дали високу оцінку успішному розвитку R&D програм РГК – водневого і біометанового проектів. П'ять діючих дослідних полігонів і авторитетний консорціум наукових партнерів забезпечує перспективи на цьому напрямку.

«Нам необхідно знати, який вплив процес закачування водню дасть на роботу лічильників, клапанів та компресорів, а також на самі трубопроводи, на можливе водневе окрихчення. Ретельне тестування дозволить встановити загальноєвропейські стандарти безпечної і надійної експлуатації. Це виключить появу часткових рішень і усуне можливі обмеження на транскордонну торгівлю газом», – сказав Мартін Слабий, голова Ради Чеської газової асоціації. За його словами, Чехія може запропонувати практичний досвід із закачування биометану у газову інфраструктуру, включаючи законодавчу базу, а Україна має великий потенціал для великомасштабного виробництва як биометану, так і «зеленого» водню з використанням відновлюваної енергетики.

Спільна робота РГК і ČPS дозволить підвищити якість підготовки нових технічних правил, а також розробку проектів редизайну газових мереж.

«Наше партнерство включає в себе обмін усією відповідною інформацією про використання синтетичних газів у газовій інфраструктурі і підготовку пов'язаних з цим технічних правил для галузі. Робота у тандемі. Це дозволить заощадити цінний час і фінансові ресурси», – повідомила Ленка Ковачовська, виконавчий директор Чеської газової асоціації.

Нагадаємо, регіональна газова компанія започаткувала мережу навчальних центрів РГК Освітній простір.