Чеська газова асоціація домовилась про співпрацю з українською РГК

Чеська газова асоціація домовилась про співпрацю з українською РГКновини компаній
Партнерство РГК і Чеської газової асоціації направлено на адаптацію газових мереж до нових видів енергії
Сьогодні, 22 липня, Регіональна газова компанія підписала меморандум про співпрацю в проектах декарбонізації газових мереж з Чеською газовою асоціацією (ČPS). Двостороння угода спрямована на розвиток водневого і біометанового проектів РГК і спільного використання результатів досліджень для модернізації та редизайну газорозподільних систем в Україні та Чехії.
Партнерство РГК і Чеської газової асоціації направлено на адаптацію газових мереж до нових видів енергії – водню і біометану. Співпраця дозволить підготувати газову інфраструктуру до змін у енергетиці та технологіях у рамках European Green Deal і інтеграції з європейськими ринками.
«Для України важливо стати частиною European Green Deal. Європейське Енергетичне співтовариство дало одну з найвищих оцінок потенціалу водневої енергетики України. Для його реалізації необхідна надійна і безпечна енергетична інфраструктура, яка готова до роботи з синтетичними газами. Тому РГК інвестує у розробку редизайну газових мереж України – вони повинні стати ефективними і екологічними. Створено п'ять спеціальних полігонів, де разом з науковим консорціумом ми розвиваємо свій водневий і біометанові проекти. Співпраця з чеськими колегами на цьому напрямку розширить можливості з технічної підготовки редизайну газових систем за європейськими стандартами, а також взаємної інтеграції для розвитку чистої енергетики», – сказав Олег Ніконоров, директор РГК.
У Чеській газової асоціації дали високу оцінку успішному розвитку R&D програм РГК – водневого і біометанового проектів. П'ять діючих дослідних полігонів і авторитетний консорціум наукових партнерів забезпечує перспективи на цьому напрямку.
«Нам необхідно знати, який вплив процес закачування водню дасть на роботу лічильників, клапанів та компресорів, а також на самі трубопроводи, на можливе водневе окрихчення. Ретельне тестування дозволить встановити загальноєвропейські стандарти безпечної і надійної експлуатації. Це виключить появу часткових рішень і усуне можливі обмеження на транскордонну торгівлю газом», – сказав Мартін Слабий, голова Ради Чеської газової асоціації. За його словами, Чехія може запропонувати практичний досвід із закачування биометану у газову інфраструктуру, включаючи законодавчу базу, а Україна має великий потенціал для великомасштабного виробництва як биометану, так і «зеленого» водню з використанням відновлюваної енергетики.
Спільна робота РГК і ČPS дозволить підвищити якість підготовки нових технічних правил, а також розробку проектів редизайну газових мереж.
«Наше партнерство включає в себе обмін усією відповідною інформацією про використання синтетичних газів у газовій інфраструктурі і підготовку пов'язаних з цим технічних правил для галузі. Робота у тандемі. Це дозволить заощадити цінний час і фінансові ресурси», – повідомила Ленка Ковачовська, виконавчий директор Чеської газової асоціації.
Нагадаємо, регіональна газова компанія започаткувала мережу навчальних центрів РГК Освітній простір.
Довідка: Чеська газова асоціація (ČPS ) – незалежна асоціація компаній і фахівців, що працюють у газовій промисловості та суміжних областях.
Регіональна Газова Компанія – сервісна компанія, яка розробляє інноваційні та комплексні рішення для енергетичного сектору, спрямовані на підвищення якості клієнтського обслуговування, модернізацію галузі та впровадження європейських стандартів роботи операторів ГРМ. Під брендом РГК працює 20 газорозподільних компаній, що обслуговують понад 250 тис. км газопроводів та понад 8 млн споживачів газу.