Уже не 765 грн. Мінекології пригрозило підприємствам мільйонними штрафами за недопуск інспекторів

Будь-яке підприємство, не допустивши екологічну інспекцію на перевірку, сплатить адміністративний штраф в 765 гривень

Міністр охорони навколишнього середовища та природних ресурсів Роман Абрамовський розповів в інтерв'ю «Главкому», чому будуть стягувати адміністративні штрафи через недопуск інспектора до перевірки підприємства.

За словами Абрамовського, наразі будь-яке підприємство, не допустивши екологічну інспекцію на перевірку, сплатить адміністративний штраф в 765 гривень – і на тому все.

«Ми хочемо збільшити штрафи за недопуск, бо так робити не можна. Ми теж готові брати на себе певні зобов’язання: і по зменшенню корупції при перевірках, будь-яких маніпуляцій з боку інспекторів, впровадженню електронних засобів комунікації між бізнесом і екологічною інспекцією, буквально онлайн транслювати ці перевірки», – наголосив міністр.

Він уточнив, що сьогодні в нас фактично викривлене законодавство саме щодо екологічних перевірок, є купа прогалин та колізій, які грають на руку бізнесу, що свідомо не дотримується екологічних норм.

Говорячи про повільне просування реформи екоконтролю, яка була започаткована ще у 2017 році, Абрамовський підкреслив, що вона рухається кволо, бо бізнес влаштовує існуючий порядок речей. «В ефірах різне кажуть: ми на все готові, але давайте залишимо штрафи, підстави для перевірок, підстави для недопусків, та і взагалі, особливо процедуру міняти не варто. На жаль, наразі існує невтішний для людей та зручний для великих забруднювачів статус-кво, коли в розпорядженні екоінспекції просто немає інструментів впливу на порушників: простіше сплатити 765 гривень, ніж допустити інспекторів до перевірки, чи переобладнати, наприклад, очисні споруди. Це проблема», – наголосив міністр.

Абрамовський акцентував увагу на тому, що вперше, мабуть, за весь час незалежності треба упорядкувати профільне законодавство. «Тобто мінімізувати ризики того, що проведений захід контролю буде безрезультатним саме через законодавчу невизначеність. Плануємо зробити більш ефективним інструментарій контролю, прозорими процедури перевірок: аби і бізнес, і органи місцевого самоврядування, і інспектори чітко розуміли, що саме має перевірятися, коли і з якою метою. Ми повністю переглядаємо інститут відповідальності за екологічні правопорушення і, зокрема, робимо великий штраф за недопуск інспектора до перевірки – від 700 тис. до 1,8 млн», – наголосив він.

За словами Абрамовського, бувають такі випадки, коли є юридичні порушення з боку інспекції, але паралельно з проєктом 3091 («Про державний екологічний контроль) було зареєстровано також проєкт 5414, яким вводиться дуже жорстка відповідальність для інспекторів за такі порушення.

«Ми хочемо регламентувати кожен крок інспектора максимальною кількістю інструкцій та рекомендацій. У громадськості вимоги до інспекторів майже як до поліціянтів: звернення – негайна ефективна реакція на будь-які порушення, проте відповідних інструментів і повноважень для такої реакції в нас немає. Просто буває, що перевірка відбувається на вимогу фізичної особи, яка вважає, що її права порушені, а інспекцію просто не допускають до перевірки, бо нема, наприклад, керівника або уповноваженої особи. В законопроєкті 3091 передбачено, що на пошук такої особи є чотири години, а якщо за цей час особу не буде знайдено або уповноважено, це вже вважатиметься порушенням з боку бізнесу», – підкреслив Абрамовський.

Міністр уточнив, що такі випадки будуть оцінюватися винятково в судах. «Більш того, ми переглядаємо і ступінь відповідальності: пропонуємо зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення, збільшуючи відповідальність в декілька разів, та вносимо зміни до Кримінального кодексу, повністю переглядаємо фабули та санкції статей, багато з який не працюють вже декілька десятків років», – резюмував він.

Додамо, що з 5 липня Державна екологічна інспекція розпочала перевірку найбільшого забруднювача повітря у Київській області. Йдеться про Трипільську ТЕС, яка здійснює постачання електроенергії на Черкащині, Житомирщині та Київщині.