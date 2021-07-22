Скарга до ЄСПЛ. Росія звинуватила Україну в катастрофі рейсу МН17

За версією РФ, Україна нібито в повній мірі відповідальна за катастрофу пасажирського Boeing, оскільки не закрила свій повітряний простір

Росія подала позов проти України до Європейського суду з прав людини, в якому, зокрема, звинуватила українську сторону в катастрофі рейсу МН17. Про це пише «Тасс».

За версією російської сторони, Україна нібито в повній мірі відповідальна за катастрофу пасажирського Boeing рейсу MH17 в 2014 році, так як не закрила свій повітряний простір.

Як заявили в генпрокуратурі РФ, Україна представляє сфабриковані докази, щоб перекласти свою провину на Росію.

Раніше у генпрокуратурі РФ заявили, що подана Росією на Україну скарга стосується цілого ряду «порушень», зокрема «водної блокади» окупованого Криму та подій під час Євромайдану.

Довідка: пасажирський Boeing-777 Малайзійських авіаліній, що виконував рейс МН17 з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий над тимчасово окупованою частиною Донбасу 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група дійшла висновку, що літак рейсу MH17 був збитий зенітно-ракетним комплексом «Бук», який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

Нагадаємо, дипломати пʼяти країн прийняли спільну заяву до роковин загибелі МН17.

Також Європейський союз закликав Росію взяти на себе відповідальність і в повній мірі співпрацювати в справі про катастрофу MH17 в небі над Донбасом.

Президент України Володимир Зеленський до сьомої річниці збиття на Донбасі літака MH17 наголосив, що буде докладено всіх зусиль, аби встановити правду та покарати винних у цій трагедії, однак в своїй заяві ні словом не згадав щодо причетності Росії до катастрофи.