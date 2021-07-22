Скарга до ЄСПЛ. Росія звинуватила Україну в катастрофі рейсу МН17
Проросійські бойовики на місці катастрофи рейсу МН17
За версією РФ, Україна нібито в повній мірі відповідальна за катастрофу пасажирського Boeing, оскільки не закрила свій повітряний простір
Росія подала позов проти України до Європейського суду з прав людини, в якому, зокрема, звинуватила українську сторону в катастрофі рейсу МН17. Про це пише «Тасс».
За версією російської сторони, Україна нібито в повній мірі відповідальна за катастрофу пасажирського Boeing рейсу MH17 в 2014 році, так як не закрила свій повітряний простір.
Як заявили в генпрокуратурі РФ, Україна представляє сфабриковані докази, щоб перекласти свою провину на Росію.
Раніше у генпрокуратурі РФ заявили, що подана Росією на Україну скарга стосується цілого ряду «порушень», зокрема «водної блокади» окупованого Криму та подій під час Євромайдану.
Нагадаємо, дипломати пʼяти країн прийняли спільну заяву до роковин загибелі МН17.
Також Європейський союз закликав Росію взяти на себе відповідальність і в повній мірі співпрацювати в справі про катастрофу MH17 в небі над Донбасом.
Президент України Володимир Зеленський до сьомої річниці збиття на Донбасі літака MH17 наголосив, що буде докладено всіх зусиль, аби встановити правду та покарати винних у цій трагедії, однак в своїй заяві ні словом не згадав щодо причетності Росії до катастрофи.
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