Україна та Угорщина домовились взаємно визнати документи про освіту

Голови МЗС України та Угорщини підписали міжурядову угоду про взаємне визнання документів про освіту та наукові ступені

Угоду про взаємне визнання документів про освіту та наукові ступені підписано у Києві 22 липня

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та міністр зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини Петер Сіярто підписали міжурядову угоду про взаємне визнання документів про освіту та наукові ступені. Про це Кулеба заявив на спільній з угорським колегою Петером Сіярто пресконференції у Києві, пише Укрінформ.

«Ми підписали два документи: перший – це угода про взаємне визнання документів про освіту та наукові ступені. Завдяки цій угоді українські громадяни в Угорщині та угорські громадяни в Україні зможуть користуватися національними освітніми послугами», – сказав Кулеба.

Він додав, що другим підписаним документом є меморандум про співпрацю у галузі підготовки дипломатичних кадрів.

Як повідомлялося, голова Комітету міністрів Ради Європи, міністр зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини Петер Сіярто перебуває в Україні з робочим візитом на запрошення міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

Як відомо, 27 січня цього року глава МЗС Угорщини вже перебував у Києві.

Минулого року між Україною та Угорщиною траплялося кілька непорозумінь.

Нагадаємо, раніше депутати правлячої партії Угорщини заявили про «громадянську війну» на Закарпатті. Скандали через втручання Угорщини у внутрішні справи України виникають час від часу. Так, 21 листопада 2020 року частина новообраних депутатів Сюртівської ОТГ (Ужгородський район) виконали з ініціативи голови гімн Угорщини.

Потім 30 листопада 2020 року на Закарпатті новообрані депутати після присяги заспівали гімн Угорщини.

Також 30 листопада 2020 року СБУ провела обшуки у лідерів угорської меншини Закарпаття. Під час обшуків правоохоронці виявили низку друкованих матеріалів, які популяризують так звану «Велику Угорщину» та створення етнічної автономії на Закарпатті.

Раніше «Главком» повідомляв, що угорського чиновника, який втручався у вибори на Закарпатті, не пустили до України.

26 жовтня Україна заборонила в'їзд двом високопоставленим особам з Угорщини через агітацію угорського уряду в Закарпатській області під час виборчої кампанії на місцевих виборах усупереч міжнародним нормам, які забороняють втручання у внутрішню політику інших держав. Це Іштван Грежа і держсекретар Угорщини, відповідальний за національну політику в угорському уряді Арпад Янош Потапі. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що рішення України заборонити в'їзд двом угорським високопосадовцям через агітацію на Закарпатті під час місцевих виборів, було «жалюгідним і безглуздим».

29 жовтня МЗС України заявило, що вважає вичерпаною суперечку з Угорщиною щодо незаконної агітації на виборах.

На початку грудня 2020 року генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відреагував на нове загострення відносин між Україною та Угорщиною, заявивши, що обидві країни повинні владнати конфлікт у двосторонньому порядку.