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  4. Чи готові українці бойкотувати мережі через товари компаній-колаборантів? Результати опитування
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    Економіка

    Чи готові українці бойкотувати мережі через товари компаній-колаборантів? Результати опитування

    Купуючи товари крани-агресора, покупець підтримує економіку ворога - Чи готові українці бойкотувати мережі через товари компаній-колаборантів? Результати опитування
    Купуючи товари крани-агресора, покупець підтримує економіку ворога
    фото з відкритих джерел

    Лише 1% опитаних зазначив, що потребує пояснень від магазину та пише скарги

    Переважна більшість із понад 90,5 тисяч опитаних українців висловили різко негативне ставлення до наявності на полицях українських супермаркетів продукції компаній, які продовжують роботу на російському ринку. Частина опитаних готова до бойкоту не лише самої продукції, а й торгових мереж, де вона продається. Про це свідчать дані анонімного опитування, проведеного популярним телеграм-каналом «Інсайдер».

    4 липня Інсайдер провів опитування серед читачів про їхнє ставлення до того, що в Україні продовжуються продажі товарів, вироблених російськими платниками податків. «Як ви реагуєте на те, що в українських торговельних мережах досі представлені товари зарубіжних компаній, зокрема Pepsico, VICI, Unilever, які продовжують працювати в Росії і платити гроші до бюджету країни, яка нищить українців?», – з таким питанням канал звернувся до читачів.

    60% учасників опитування обрали варіант «Не купують продукцію таких компаній/брендів взагалі». 12% визнали, що бойкотують не лише сам товар, а й магазин, у якому він продається. 1% опитаних зазначив, що потребує пояснень від менеджменту супермаркету та пише скарги.

    Байдужість до того, чи є виробник товару учасником російського ринку, висловили лише 11% учасників опитування. 8% визнали, що купують такий товар тільки якщо він їм дуже подобається і ще 8% – у разі поспіху та відсутності альтернативи у магазинах поряд.

    Теги: росія війна гроші українці Україна магазин #stoprussia
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    Чи готові українці бойкотувати мережі через товари компаній-колаборантів? Результати опитування