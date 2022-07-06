Конфлікт із Литвою. Губернатор Калінінграда знайшов «конструктивне» рішення

Росіяни вважають, що зняти блокаду з регіону можна лише погрозами

Керівник окупованого Росією регіону пропонує погрожувати Литві на заяву про перекриття транзиту російських вантажів до Калінінградської області. Про це пишуть пропагандистські ЗМІ з посиланням на заяву губернатора Калінінградської області Антона Аліханова.

За його словами, зняти блокаду з регіону можна лише погрозами. «На жаль, ми перебуваємо зараз, взагалі емоційно у світі, в такому стані, що тільки загрозами дій у відповідь можна чогось реально добиватися. На жаль, так», – констатував губернатор.

Аліханов вважає, що «нормальна, спокійна, тиха розмова вже до співрозмовника не завжди доходить», і назвав це «сумним».

Аліханов додав, що намагається повернути розмову до «як мінімум, економіко-логістичного ракурсу». Саме в такий спосіб треба «спокійно і зрозуміло все всім пояснити», вважає він. «Що, власне кажучи, ми і робимо, і наші колеги в МЗС та інших органах влади теж намагаються робити», – зазначив губернатор.

Нагадаємо, Росія посипала новими погрозами на заяву Литви про перекриття транзиту російських вантажів до Калінінградської області. Зокрема російський депутат Андрій Клішас назвав такі дії Литви порушенням суверенітету Росії над цим регіоном.