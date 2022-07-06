Сім причин, через які стався скандал з дозволами на пересування

Генштаб ЗСУ має спростити комунікацію з громадянами

Всі ці непорозуміння з дозволами на пересування від військкомату трапились через кілька речей.

Перше. У нас не військові п’ятий місяць війни коментують військові питання в єдиному телевізійному телемарафоні, а екзорцисти, тарологи, хороші рузке і ще хтозна хто. Не юристи, не адвокати, не правозахисники.

Друге. Маловідомий нардеп СН Федієнко у власному ТГ публікує лист головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного з відповідними директивами щодо дозволу військкомату на пересування.

Погуглила хто такий Федієнко? Сама знаменита ініціатива – отой скандальний законопроект про розстріл військових на пару із Мар‘яною Безуглою. Таке собі джерело і така собі людина.

Третє. Генштаб ЗСУ не може для широкого загалу зробити комунікацію. Пане Шаптала, попросіть вашу прес-службу перевести із прапорської мови на мову вашої тещі. Бо це є причиною всіх лих і фантазій. До речі як воно так сталось, що порядок цих приписів у нас публікує проросійське видання «Страна»?

Четверте. Схожий провтик в комунікації уже був у грудні минулого року, коли Міноборони ухвалило якийсь порядок обліку жінок. Потім ніхто нічого не пояснив і уже потім громадяни придумали собі самі страшилки. Уже потім якийсь притомний коментар був від Рєзнікова, добре, що він тривалий час працював адвокатом.

П'яте. Упевнена, що оцю ситуацію «героїчно переможуть». Осад лишиться. Але писанина в стилі «нас всіх пускають на фарш» – відверте зло. І ніяк не сприяє бажанню врізати ворогу в писок.

Шосте. Довго перечитувала все по темі і пояснення Генштабу. Ключове «з метою впорядкування обліку переміщених осіб». Окей, умовно мова йде про ВПО, дані про яких лишились у військкоматах тимчасово окупованих територій. Це справді сотні тисяч чоловіків. Але тоді треба писати по людські і акцентувати, що це стосується конкретних регіонів. Бо не всі будуть лазити сайтами і звіряти тексти і абревіатури.

Сьоме. Гівняна історія як налаштувати народ проти тих, хто його міцно об’єднував в єдину силу – ЗСУ.

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Джерело: блог Марини Данилюк-Ярмолаєвої

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