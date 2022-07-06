Сіли в калюжу. Про перспективи Чорноморського флоту Росії

Після втрати крейсера «Москва» (на фото – між паливними сховищами і великим десантним кораблем «Цезар Куніков», що виходить із Севастопольської бухти) Чорноморський флот став флотилією

Флот країни-агресорки перетворився на флотилію

США заявили про постачання Україні 23 патрульних катерів Defiant. З огляду на те, що українській армії і до цього власними силами вдавалось знищувати російський військовий флот (на сьогоднішній день агресор втратив 15 кораблів та катерів), тепер ситуація для агресора ще більш ускладниться.

Необхідно підкреслити, що «Чорноморська флотилія» – це не просто мовний зворот, покликаний якимось чином принизити колись гордість російських військово-морських сил, а цілком коректне визначення.

«Військова флотилія – це об'єднання, до якого входять кораблі другорядних класів, і після знищення Україною ракетного крейсера «Москва», флагмана та єдиного корабля ЧФ першого рангу, об'єднання просто не має права називатися флотом, – пояснює «Главкому» провідний експерт Центру військово-політичних досліджень Олександр Коваленко. – Вони так себе як і раніше називають – адже інакше соромно, але це нікого не повинно вводити в оману».

Класифікація кораблів військово-морського флоту РФ 1 ранг – авіаносці, крейсери, ескадрені міноносці, атомні підводні човни

2 ранг – фрегати, дизель-електричні підводні човни, великі десантні кораблі

3 ранг – корвети, малі десантні кораблі на повітряній подушці, тральщики

4 ранг – катери різного призначення: ракетні, десантні, протидиверсійні

Повернути собі статус флоту Чорноморська флотилія наразі не може в принципі. Так, на Північному морі та Далекому Сході є систершипи (кораблі одного класу, практично ідентичні за конструкцією) «Москви» – ракетні крейсери «Маршал Устинов» та «Варяг» відповідно. А на Балтійському флоті є есмінець «Наполегливий», який, до речі, сам є флагманом. Але потрапити до Чорного моря вони не мають жодних шансів – Туреччина закрила прохід через Босфор для російських кораблів ще 26 лютого.

У даний час флагманом російського військово-морського угруповання на Чорному морі є фрегат «Адмірал Макаров». Для свого класу він корабель непоганий, найсучасніший, але, як не крути, другого рангу.

Склад Чорноморської флотилії РФ. Досьє

На даний момент у строю знаходяться 77 різних російських кораблів, катерів та різних допоміжних плавзасобів.

Три фрегати: «Адмірал Григорович», «Адмірал Макаров» та «Адмірал Ессен».

Нинішній флагман Чорноморської флотилії, «Адмірал Макаров», отримав під островом Зміїний ракетою «Нептун» серйозні ушкодження, але вижив

фото: rbc.ru

Фрегат – корабель, здатний самостійно здійснювати операції у відкритому морі. Може захищати авіаносці та крейсери, боротися з підводними човнами та різними повітряними цілями.

П'ять корветів: «Василь Биков», «Дмитро Рогачов», «Ладний», «Павло Державін» та «Сергій Котов».

Найновіший «Василь Биков» мало не потопила українська берегова реактивна артилерія

vpk.name

Корвет, він же – сторожовий чи патрульний корабель, призначений для несення дозорної служби, охорони транспортів та десантних кораблів від атак підводних човнів та торпедних катерів.

П'ять великих десантних кораблів: «Азов», «Микола Фільченков», «Новочеркаськ», «Орськ» та «Цезар Куніков».

«Орськ» – найстаріший корабель Чорноморської флотилії, йому вже 54 роки фото: kadetka-53-orsk.ru

Крім висадки морського десанту, великі десантні кораблі призначені для перекидання на великі відстані військ, танків і бронетехніки. Оснащені засобами вогневої підтримки десанту.

Сім дизель-електричних підводних човнів: «Алроса», «Великий Новгород», «Колпіно», «Краснодар», «Новоросійськ», «Ростов-на-Дону» та «Старий Оскол».

«Новоросійськ», перший підводний човен проекту «Варшав'янка», готується до виходу з акваторії заводу «Адміралтейські верфі» в Санкт-Петербурзі

фото з відкритих джерел

Усі підводні човни, крім «Алроси», належать до найостаннішого російського проекту підводних човнів «Варшав'янка», і здатні нести на борту ракетний комплекс «Калібр».

Крім того, у складі Чорноморської флотилії є ще: 4 розвідувальні кораблі

4 малих протичовнових кораблі

7 ракетних катерів

6 протидиверсійних катерів

4 десантні катери

8 тральщиків

20 рятувальних катерів, буксирів та водолазних ботів

2 малих морських танкери

2 катери зв'язку

Можливості, що потонули разом із «Москвою»

Втрата ракетного крейсера «Москва», однією з функцій якого, зокрема, було прикриття кораблів і катерів Чорноморського флоту від ракетних ударів (мобільне морське ППО), стала для з'єднання непоправною втратою. Настільки, що на найсучасніші російські кораблі, зокрема корвети типу «Василь Биков», тепер змушені встановлювати на палубі наземні зенітно-ракетні комплекси «Тор», виробництво яких почалося ще в 1983 роцi.

У міноборони РФ цей процес називають «доозброєнням» та «посиленням», але необхідно зазначити, що при цьому «Тори» укріплюють на розтяжках на кормі, де має базуватися корабельна авіагрупа – розвідувально-ударний вертоліт К-52 «Алігатор» і до чотирьох безпілотних літальних апаратів.

Корвети типу «Василь Биков» проміняли ударний вертоліт на зенітно-ракетний комплекс з ланцюгами

фото: topcor.ru

Заміна, слід сказати, сумнівна. І мало того, що корвети втратили авіагрупи, так і засоби ППО вкрай неефективні. Так, ставлять модифіковані версії, наприклад, Тор-М2, але вони все одно сухопутні. На морі качка, вона вносить свої похибки при роботі комплексу. Знову ж таки на працездатність системи впливає вода, вологість, солоне морське повітря. Застосування на морі наземних комплексів – неефективне та просто смішне. Хоча про що тут говорити, якщо «Москва» сама загинула від зброї, від якої мала захищати в акваторії Чорного моря всі інші кораблі ЧФ.

До речі, яскравий приклад неефективності «Торів» – сучасний російський військовий буксир «Василь Бех», який віз на острів Зміїний цей зенітний ракетний комплекс, але був благополучно потоплений двома протикорабельними ракетами RGM-84 Harpoon, які зараз постачають Україні союзники.

Щодо загальної вогневої могутності колишнього Чорноморського флоту, то вона після знищення «Москви» скоротилася майже в половину. «Уявіть, ви граєте у шахи та втратили ферзя. Щоб відшкодувати таку втрату, вам, умовно кажучи, потрібні додатково тура, слон та ще бажано кінь. Гіпотетично, втрату крейсера можуть якось компенсувати три нові фрегати, але де їх взяти? Волго-донський канал розрахований на перекидання кораблів водотоннажністю до 7 тис. тонн, і фрегати там пройти можуть. Але в Каспійській флотилії їх немає, а з Північного флоту вони Волгою до каналу просто не доберуться – у верхів'ях глибина і ширина річки не дозволяє», – пояснює Олександр Коваленко.

Десант скасовується

У перші дні активної фази війни існувала чимала небезпека висадки ворожого десанту на узбережжі Одеської області, але зараз вона практично нульова. Для цього потрібні одночасно три умови.

Перше – підхід російських великих десантних кораблів безпосередньо до узбережжя. Але якщо ще 24 березня простими тактичними ракетами «Точка-У» українські війська потопили «Саратов», а «Цезар Куніков» та «Новочеркаськ» відбулися ушкодженнями, то про що говорити зараз, коли у нас є протикорабельні ракети «Нептун» та Harpoon, а ймовірні місця висадки десанту надійно заміновані?

Великий десантний корабель «Саратов» здійснює «занурення» в порту Бердянська

Друга умова – при висаджуванні морського десанту необхідна підтримка з повітря. Але переваги противника у повітряному просторі України давно вже не існує – наша ППО, знову ж таки завдяки західним постачанням, працює досить ефективно. Агресор навіть ракетні удари з літаків по наших містах завдає то з Калузької області, то з Каспію.

Третя умова – прикриття висадки десанту із сухопутних рубежів, щоб перетягувати на себе частину українських підрозділів. Але це було б можливо за умови, коли ворог знаходиться на Миколаївщині, поблизу Одеси. Але окупанти зараз зайняті – вони повільно здають позиції у Херсонщини. Одним словом, всі три умови не можуть бути реалізовані, і для висадки десанту Чорноморська флотилія РФ вже непридатна.

Що залишилося агресорові

Що зараз може робити Чорноморська флотилія – це обстріл із моря української території. Але тут слід розуміти, що всі нові російські кораблі, катери та підводні човни проєктувалися та будувалися з урахуванням застосування надзвукових крилатих ракет «Калібр», які агресор зараз активно застосовує по мирному населенню українських міст.

Ці ракети, з огляду на масштаби застосування, закінчуються. Їхнє нове виробництво неможливе («Калібр» на 80% японський та американський, російське – лише корпус та бойова частина), а під інші ракети сучасні російські морські пускові установки не пристосовані. І що потім робитиме військово-морський флот Росії без ракетного озброєння – питання риторичне.

Втрати агресора при спробі створити на острові Зміїний укріпрайон викликали численні глузування. На одному із мемів – стилізація втрат під відому гру «Морський бій». Чотирьохпалубний корабель – «Москва», трьох – «Адмірал Макаров», однопалубні – сучасні десантні катери типу «Раптор»

рисунок з відкритих джерел

Ще одним завданням Чорноморської флотилії була спроба створення на острові Зміїний укріпрайону з протикорабельними та зенітно-ракетними комплексами – для контролю судноплавства вздовж узбережжя України та Румунії, з метою підтримки морської блокади. Але це ніяк не виходило, навколо острова загинуло чимало російських плавзасобів (зокрема і флагман «Москва»), а 30 червня рашисти взагалі залишили Зміїний.

Слід зазначити, що постачання Україні новітніх патрульних катерів Defiant (США замовила їх собі у 2020 році) може взагалі змінити розстановку сил у регіоні. Катери озброєні корабельними гарматами, крім того, на них ще передбачена платформа для встановлення зенітно-ракетного комплексу MK 50. Але головне – невеликі та шустрі Defiant можуть взяти на борт ракети «Нептун», максимальна дальність яких становить 280 км. Від Одеси до Севастополя для повного щастя якраз кілометрів 30 не вистачає…

Андрій Кузьмін, «Главком»