Чи зростуть зарплати? Що показало опитування українського бізнесу

Бізнесмени планують підвищити зарплати та розширити штати, хоча й не всюди та не усім

Серед факторів, що стримують розвиток бізнесу, перше місце ділять корупція та бюрократія

Більшість представників регіонального бізнесу мають намір підвищувати зарплати, хоча й погіршили оцінку бізнес-клімату загалом. Про це свідчать результати опитування, проведеного Європейською Бізнес Асоціацією серед представників регіонального бізнесу у чотирьох стратегічних регіонах, де зосереджені регіональні офіси Асоціації (Львів, Одеса, Харків, Дніпро).

Наразі у більшості регіонів переважній частині підприємств складно вести бізнес, тоді як минулого року переважали задовільні оцінки. На першому місці за легкістю ведення бізнесу опинився Західноукраїнський регіон – 2,95 балів з 5 можливих, на другому місці розташувався Харків – 2,69 балів, на третьому місці Дніпро – 2,34 балів, а на останньому опинився Південноукраїнський регіон – 2,25 балів. Інтегральна оцінка усіх регіонів розташована у негативній площині.

Серед факторів, що стримують розвиток бізнесу, перше місце ділять корупція та бюрократія. З позитивних моментів – порівняно з минулим роком у більшості регіонів покращилась оцінка транспортної інфраструктури.

Зокрема, підприємці Львова оцінили бізнес-клімат в Україні найвище з усіх регіонів: 52% опитаних стверджують, що рівень розвитку бізнес-клімату в регіоні задовільний (минулого року таких було 74%).

Відтак 33% компаній планують нові масштабні інвестиційні проєкти на 2022 рік. До того ж, 43% планують розширювати штат, а 86% планують підвищення заробітної плати.

Натомість підприємці Південного регіону найгірше оцінили поточний бізнес-клімат. 56% складно вести бізнес. Жоден підприємець не відповів, що йому легко працювати, хоча минулого року таких було 13%.При цім тільки 33% планують розширювати штат, проте на підвищення заробітної плати можуть розраховувати співробітники 67% компаній.

Бізнес Харківського регіону також дещо погіршив оцінку поточних умов роботи: 45% переконані, що вести бізнес у регіоні складно, хоча минулого року 61% оцінювали умови роботи як задовільні.

Проте 41% все ж планують нові масштабні інвестиційні проєкти на 2022 рік. Водночас 55% набиратимуть нових працівників, а 95% планують підвищення заробітної плати.

У Дніпрі 52% стверджують, що їм вести бізнес складно, 43% – задовільно, і лише 5% – легко. Минулого року, до речі, останніх не було зовсім.

Майже половина, а саме 48% планують нові масштабні інвестиційні проєкти у 2022 році. Водночас 67% створюватимуть нові робочі місця, а 81% планують підвищення заробітної плати.

Опитування проводилося з 19 жовтня до 16 листопада у дев’яти областях України. Участь в дослідженні взяла 91 компанія з регіональних офісів Європейської Бізнес Асоціації.

Нагадаємо, реальна заробітна плата в Україні у вересні 2021 року, у порівнянні з вереснем 2020 року, зросла на 6,9%.