У вересні зросла реальна зарплата: стало відомо, наскільки

За рік оплата праці підросла на майже 7%

Реальна заробітна плата в Україні у вересні 2021 року, у порівнянні з вереснем 2020 року, зросла на 6,9%. Про це свідчать дані Державної служби статистики України.

Повідомляється, що щодо серпня цього року зарплата за вересень зросла на 0,5%.

Як зазначило відомство, середня номінальна заробітна плата штатних працівників у вересні у порівнянні з серпнем-2021 збільшилася на 1,7%, а у річному вимірі – на 18,7%, склавши 14 239 грн. Це в 2,4 раза вище за рівень мінімальної зарплати (6 тис. грн).

При цьому у серпні 2021 року середня номінальна заробітна плата штатних працівників становила 13 997 грн, липні – 14 345 грн, червні – 14 313 грн, травні – 13 499 грн, квітні – 13 543 грн, березні – 12 549 грн, січні – 12 337 грн.

Нагадаємо, стало відомо, скільки у вересні заробили члени Кабміну.

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