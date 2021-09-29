Середня зарплата в Україні за рік зросла на понад 20%, а от за місяць – знизилася

Реальна заробітна плата за рік зросла на 10,9%, а от за місяць зменшилася

Держстат звітує, що середня зарплата в Україні збільшилася, порівняно з серпнем 2020 року

Середня номінальна заробітна платня штатного працівника в Україні в серпні 2021 року зросла у порівнянні з серпнем 2020 року на 22,3% – до 13 997 грн. Про це повідомила Державна служба статистики.

При цьому, у порівнянні з липнем 2021 року, розмір середньої номінальної заробітної плати в серпні знизився на 2,2%.

Реальна заробітна плата в серпні 2021 року, у порівнянні з серпнем 2020 року, зросла на 10,9%.

Держстат зазначає, що середня номінальна заробітна плата штатного працівника в Україні в серпні 2021 року була у 2,3 рази вища за мінімальну заробітну платню, яка встановлена на рівні 6 тис.грн.

Найменша середня заробітна плата по країні зафіксована в Чернівецькій області – 10 811 грн, а найбільша – в Донецькій – 14 848 грн.

Показник середньої зарплати в Києві за підсумками серпня склав 20 358 грн.

Нагадаємо, Всесвітній економічний форум оприлюднив прогноз, попит на які 20 професій зростатиме у наступні 10 років. Із 20 професій, які увійшли до списку, дев'ять пов’язані з охороною здоров’я.

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