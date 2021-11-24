МВФ озвучив Україні умови для нових траншів

Програму МВФ продовжено до липня 2022 року

Програму МВФ продовжено до липня 2022 року

Україна зобов'язана виконати низку умов меморандуму з МВФ, щоб до середини 2022 року отримати близько $1,8 млрд

Міжнародний валютний фонд оприлюднив умови продовження програми stand-by, за якою мають виділити ще два транші.

Зокрема, Україна має до кінця листопада ухвалити Держбюджет-2022 з дефіцитом до 3,5% ВВП, законодавчо скасувати послаблення критеріїв відбору представників держави до наглядових рад держбанків і прийняти плани наступності для цих спостережних рад із зазначенням термінів.

До кінця року має бути опубліковано аудит коштів ковід-фонду. Нацбанк має ухвалити план дій із зазначенням термінів підвищення професійних можливостей банківського нагляду, тоді як Офіс генпрокурора має опублікувати піврічний звіт про результати кримінальних справ стосовно колишніх власників, менеджерів і пов'язаних осіб збанкрутілих з 2014 року банків.

До кінця січня Кабмін має затвердити дорожню карту, в якій буде викладено кроки, необхідні для виведення Приватбанку й Ощадбанку на ринок для часткової чи повної приватизації.

До кінця лютого має бути прийнято комплексний документ плану дій для повернення активів збанкрутілих банків.

Також Україна взяла зобов'язання до кінця березня 2022 року внести поправки в закон про САП, щоб покращити процедури відбору її посадових осіб, посилити її здатність регулювати оргдіяльність і встановити механізми підзвітності керівництва.

У ці терміни необхідно розробити і надати всім постачальникам газу базу даних споживачів з усією інформацією, необхідної новому постачальнику для виставлення рахунків домогосподарствам.

До кінця квітня Україна має завершити разову перевірку доброчесності чинних членів Вищої ради юстиції Радою з етики, а за місяць – призначити наглядову раду Енергоатому з більшістю незалежних членів.

Також повідомляється, що програма МВФ передбачає ще два перегляди, за підсумками яких Україна може отримати третій та четвертий транші в розмірі SDR500 (близько $700 млн) і SDR ($1,1 млрд).

24 листопада Україна отримала $700 млн від МВФ.

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