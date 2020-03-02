Чиновників, які здійснюють держзакупівлі, перевірятимуть на детекторі брехні



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Людей, які ухвалюють рішення щодо закупівель, перевірятимуть на поліграфі

Міністр розповів про реформу закупівель у державних органах

У Кабінеті міністрів запустили реформу з державних закупівель для міністерств.

Про це повідомив у Facebook міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет.

«Ми запустили важливу реформу, яка має зробити державні закупівлі більш прозорими та ефективними. З цього місяця всі міністерства робитимуть закупівлі палива, паперу, канцелярії та офісного обладнання централізовано», – повідомив Дубілет.

За його словами, це дасть змогу зробити процес більш ефективним, оскільки закупівлі робитиме менша кількість людей, але більш професійних, бо це буде їхня пряма спеціалізація.

«Ми впроваджуємо періодичне тестування на поліграфі (в народі, детектор брехні) людей, які ухвалюють рішення щодо закупівель. З мого досвіду у бізнесі, поліграф – дуже дієвий інструмент проти відкатів», – наголосив міністр.

Крім того, додав він, державні органи будуть виступати «єдиним фронтом» у перемовинах з підрядниками. Відповідно, державний бюджет буде економити більше на великих закупівлях.

Дубілет також повідомив, що планується до кінця року перевести майже всі закупівлі через єдиний центр та приєднати до проєкту не тільки міністерства, а й інші органи виконавчої влади.

«Практика централізації закупівель поширена у великих корпораціях. У випадку держави централізація має так само привести до того, що закупівлі будуть проходити більш якісно, у бюджеті буде більше заощаджень, а також має знизитись корупція», – переконаний міністр.