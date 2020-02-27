Антоненко ніколи не відмовлявся від тесту на детекторі брехні, – адвокат



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Андрій Антоненко не відмовлявся від проведення слідчого експерименту Фото: Стас Юрченко

Захист ветерана АТО стверджує, що МВС надало неправдиву інформацію

Адвокати Андрія Антоненка, якого підозрюють в участі у вбивстві журналіста Павла Шеремета, заперечують, що він відмовився від слідчого експерименту та допиту на поліграфі.

«Пан Антоненко не відмовлявся від проведення слідчого експерименту 02.01.2020, а наполягав на його проведенні у присутності вільно обраного захисника, як того вимагає закон, в чому йому було відмовлено. Нагадаємо, що цю дію слідчі намагалися провести без своєчасного попередження захисників (попереджений був лише один захисник, який знаходився в Харкові і не за три дні, а в той самий день о 16:55). Після цього пропозицій щодо слідчого експерименту у встановленому порядку від них не поступало», – йдеться в заяві на сторінці Free Riff у Facebook.

За словами захисників, Антоненко ніколи не відмовлявся від проходження тестування на детекторі брехні, але «з урахуванням якості подібних досліджень в Україні, а також виявлених стороною захисту очевидних ознак фальсифікації так званої «психологічної експертизи» він наполягає на проведенні поліграф-тестування винятково спеціалістами, які є членами американської або британської асоціації поліграфологів і які не пов’язані з правоохоронними органами України.

Захисники зазначили, що 28 грудня «добровільно і вичерпно надав показання».

«18 лютого слідчий Бирко пообіцяв надати стороні захисту усі необхідні матеріали, 19.02.2020 о 14:00, а захисники погодились у такому разі на одночасний допит з Юлією Кузьменко. Однак слідчий Бирко своєї обіцянки не дотримав, внаслідок чого пан Антоненко, слідуючи раніше заявленій позиції, від одночасного допиту відмовився. Пізніше з’ясувалося, що від одночасного допиту відмовилася і пані Кузьменко», – заявили на сторінці Free Riff.

26 лютого Міністерство внутрішніх справ повідомило, що в справі вбивства Шеремета триває процес розсекречення матеріалів понад 500 негласних слідчих (розшукових) дій. У відомстві стверджували, що Антоненко відмовився свідчити на допиті та від слідчого експерименту. Правоохоронці заявляли, що Юлія Кузьменко відмовилася від судово-медичної та габітоскопічної (закономірності відображення ознак зовнішності людини на різних носіях інформації) експертиз. Крім того, Кузьменко і Антоненко, за даними МВС, відмовилися від одночасного допиту.

Слідчі стверджували, що всі троє підозрюваних відмовилися від перевірки на поліграфі.

Нагадаємо, 20 лютого Печерський районний суд залишив у силі арешт підозрюваного у вбивстві журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка без права внесення застави.

Захист Антоненка напередодні довів, що підозрюваний ветеран АТО виявився на 9,7 см вище зафіксованого на камерах відеоспостереження чоловіка, який зовні схожий на Антоненка в кепці.

Нагадаємо, пішов третій місяць після скандального брифінгу керівництва МВС та президента, на якому було оголошено про причетність до вбивства журналіста волонтерів та ветеранів війни на Донбасі.

Як відомо, поліція підозрює, що злочинне угруповання, яке начебто підірвало автівку Павла Шеремета, налічувало п’ятеро осіб: Андрій Антоненко – музикант, який воював на Донбасі, Юлія Кузьменко – дитячий хірург (волонтер), Яна Дугарь – військова медсестра та подружжя Грищенків – пара ветеранів-добровольців. Був іще один учасник, за даними слідства, спеціаліст із виробництва вибухівки, теж ветеран, але він наклав на себе руки в жовтні, нібито після отримання повістки на допит у справі Шеремета.