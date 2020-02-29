У «Слузі народу» пояснили, навіщо потрібні кадрові зміни в Кабміні



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25 лютого з'явилася інформація про можливу відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука

За словами Арахамії, Кабмін має стати більш оперативним і більш досвідченим

Кабінет міністрів України необхідно посилити новими кадрами через можливість наближення економічної кризи та епідемії коронавірусу.

Про це повідомив голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера».

За його словами, Кабмін має стати більш оперативним і більш досвідченим.

«В Кабміні зараз є такі вимоги, що наближається економічна криза. Нібито є ознаки. Є можливість епідемії коронавірусу. Потрібно Кабмін перетворити фактично в штаб. Для того, щоб він став штабом, потрібно зробити декілька кадрових рішень. Ми хочемо посилити Кабмін, зробити його більш оперативним, більш досвідченим. Когось долучити і когось вилучити в тому числ», - заявив Арахамія.

Він зазначив, що знає, про кого йде мова, але відмовився називати імена.

Арахамія також запевнив, що бізнесмена і колишнього члена уряду Миколи Азарова, Сергія Тігіпка не призначать прем'єром.

Нагадаємо, 25 лютого з'явилася інформація про можливу відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука і призначення на його місце бізнесмена і колишнього члена уряду Миколи Азарова, Сергія Тігіпка або мультимільйонера Валерія Хорошковського.

Напередодні прем’єр-міністр України Олексій Гончарук прокоментував повідомлення у ЗМІ про його ймовірну відставку і призначення головою уряду Сергія Тігіпка.

Нагадаємо, протягом 2002-2004 років Тігіпко очолював Нацбанк України. Тричі був народним депутатом. У 2010-2012 роках був віцепрем'єр-міністром з питань соціальної політики в уряді Миколи Азарова. Також був заступником голови Партії регіонів. Кандидат економічних наук.

2010 року Тігіпко балотувався у президенти України (тоді переміг Янукович). На виборах йому допомагав Дмитро Разумков, який нині очолює Верховну Раду. Тігіпко дружить із родиною Разумкових. 1997 року саме Разумков-старший рекомендував молодого банкіра Тігіпка на посаду віцепремʼєр-міністра з економічних питань в уряд Павла Лазаренка.

Тігіпку належить низка компаній, зокрема «Таскомбанк» та Universal Bank (філією якого є Monobank). Статки Тігіпка оцінюють у понад 400 мільйонів доларів.