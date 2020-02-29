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    У світі

    Красиві і працьовиті? Посол Польщі розповів про стереотипи у ставленні до українців

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    <p>Надзвичайний та Повноважний посол Республіки Польща в Україні Бартош Ціхоцькі&nbsp;</p> <p>Фото: "Главком"</p> - Красиві і працьовиті? Посол Польщі розповів про стереотипи у ставленні до українців

    Надзвичайний та Повноважний посол Республіки Польща в Україні Бартош Ціхоцькі 

    Фото: "Главком"

    «Корупції в Україні менше, аніж про неї говорять», – переконаний Бартош Ціхоцькі

    Надзвичайний та Повноважний посол Республіки Польща в Україні Бартош Ціхоцькі вважає, що стереотип про корупційну Україну з’являється через те, що самі українці дуже часто говорять про проблеми з корупцією у своїй країні, і це резонує у світі.

    Такі думку Бартош Ціхоцькі висловив  в інтерв’ю «Главкому».

    Посол переконаний, що корупції в Україні менше, аніж про неї говорять.

    «Стереотипом є, що всі українки красиві. Хоча, може, це і не стереотип. Коли хтось запитує про українську вроду, то однозначно відчувається в цьому певний позитивний бренд. Про українців, які працюють у Польщі, є гарний стереотип, що вони дуже добрі працівники і віддані роботі», – сказав пан Ціхоцькі.

    «Звичайно, – додав посол, – є стереотипи і щодо УПА, щодо бандерівців». Бартош Ціхоцькі зазначив, що його завдання в Україні боротися проти стереотипів щодо поляків, на кшталт того, що Пілсудський був окупантом.

    Нагадаємо, раніше посол Польщі Бартош Ціхоцькі розповів про взаємини між Варшавою та Києвом.

    Польща Україна корупція Бартош Ціхоцькі
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