Красиві і працьовиті? Посол Польщі розповів про стереотипи у ставленні до українців



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Надзвичайний та Повноважний посол Республіки Польща в Україні Бартош Ціхоцькі Фото: "Главком"

«Корупції в Україні менше, аніж про неї говорять», – переконаний Бартош Ціхоцькі

Надзвичайний та Повноважний посол Республіки Польща в Україні Бартош Ціхоцькі вважає, що стереотип про корупційну Україну з’являється через те, що самі українці дуже часто говорять про проблеми з корупцією у своїй країні, і це резонує у світі.

Такі думку Бартош Ціхоцькі висловив в інтерв’ю «Главкому».

Посол переконаний, що корупції в Україні менше, аніж про неї говорять.

«Стереотипом є, що всі українки красиві. Хоча, може, це і не стереотип. Коли хтось запитує про українську вроду, то однозначно відчувається в цьому певний позитивний бренд. Про українців, які працюють у Польщі, є гарний стереотип, що вони дуже добрі працівники і віддані роботі», – сказав пан Ціхоцькі.

«Звичайно, – додав посол, – є стереотипи і щодо УПА, щодо бандерівців». Бартош Ціхоцькі зазначив, що його завдання в Україні боротися проти стереотипів щодо поляків, на кшталт того, що Пілсудський був окупантом.

Нагадаємо, раніше посол Польщі Бартош Ціхоцькі розповів про взаємини між Варшавою та Києвом.