Члени Наглядової ради «Укрзалізниці» отримали у 30 разів більші зарплати, ніж передбачено законом, – експерт

Максимальна місячна оплата винагороди члена наглядової ради складала 491,6 тис. грн, – Кушнірук

Згідно з деклараціями, які подавали члени Наглядової Ради УЗ, їхні зарплати перевищують передбачені законом у 30, а у декого – майже в 40 разів! Немає нічого дивного, що зараз, коли діяльність УЗ почала перевіряти Тимчасова слідча комісія ВР, Наглядова рада намагається приховати неправомірно отриману вигоду і тисне на правління УЗ, щоб відвернути від себе увагу. Таку думку висловив економічний експерт Борис Кушнірук на своїй сторінці у Фейсбук.

Як вказує експерт, згідно в Постановою Кабінету міністрів №668 від 4 липня 2017 року, розмір винагород членам наглядових рад розраховується згідно з показниками діяльності держпідприємств – тобто, чим більше підприємство і чим більший у нього дохід, тим вищі зарплати отримують члени Наглядової ради.

Проте і тут є свої обмеження, пояснює експерт – для того, щоб не допустити ситуацій, коли зарплати в Наглядовій раді стануть взагалі захмарними. Так, згідно з Постановою Кабміну, якщо чистий дохід держпідприємства перевищує 20 млрд грн на рік, то максимально допустимий розмір місячного винагороди члена наглядової ради може бути не більше, ніж у 22 рази вищим, ніж середньомісячна зарплата в галузі.

«Річний дохід «Укрзалізниці» у 2019 та 2020 роках перевищив 70 млрд грн, тому на нього поширюються згадувані вище нормативні вимоги. Проте, згідно з даними Держаудітслужби, у 2019 році середньомісячні витрати на оплату праці працівника «Укрзалізниці» становили 11,8 тис. грн. При цьому максимальна місячна оплата винагороди члена наглядової ради складала 491,6 тис. грн. Тобто, була у 41,7 раз більшою», – підкреслює економіст.

За його словами, член наглядової ради А.Аудіцкас задекларував щомісячній дохід у сумі 412,5 тис. грн лише за лютий 2020 року. Члени наглядової ради С.Лещенко та О.Журавльов задекларували за лютий 2021 року по 332 тис. грн.

«При цьому, середньомісячна зарплата працівника «Укрзалізниці» становила 12,5 тис. грн у січні 2020 року, і 11,3 тис. грн у січні 2021 року. Таким чином, у випадку з Аудіцкасом перевищення становить 33 рази, у випадку з Лещенко і Журавльовим - 29,4 рази», - порахував Кушнірук.

Він зауважив, що декларації у НАЗК подають тільки ті члени наглядової ради «Укрзалізниці», які є представниками держави. Але є достатні підстави вважати, що у так званих «незалежних членів» наглядової ради (Ш.Аджунер, К.Кун, А.Матьє) перевищення винагороди над середньомісячною зарплатою працівників «Укрзалізниці» явно вище встановленого Кабміном коефіцієнту.

«Цікаво, чи збираються члени наглядової ради «Укрзалізниці» повернути незаконно отримані суми компенсації їх послуг за 2019-2021 рік? За таких обставин, тиск Наглядової ради на правління «Укрзалізниці» (за допомогою Тимчасової слідчої комісії ВРУ) може мати причиною, у тому числі, і бажання приховати неправомірно отриману особисту матеріальну вигоду, домогтися, щоби правління «Укрзалізниці» не піднімало це питання і не відновлювало соціальну справедливість», – впевнений Кушнірук.

Нагадаємо, у січні цього року парламент проголосував за створення Тимчасової слідчої комісії, щоб розслідувати причини, які привели до фінансової кризи в УЗ в 2017-2020 роках. Проте новостворена ТСК після першого ж засідання звернулася із запитом до Кабміну і Наглядової ради УЗ щодо оцінки діяльності нинішнього глави УЗ Володимира Жмака, хоча він був призначений на цю посаду лише наприкінці 2020 року. При цьому на своє засідання представників правління ТСК не запросила.

У свою чергу ексміністр інфраструктури Володимир Омелян заявив: ТСК не розслідує причини критичної ситуації в Укрзалізниці, а займається полюванням на відьом. Адже замість того, аби зважено підійти до ситуації та розібратися, в чому причина провалу всіх реформ, відбувається боротьба: одне політичне угрупування хоче перебрати контроль над Укрзалізницею у іншого.