НАЗК запустило оновлений реєстр корупціонерів: що змінилося

Відтепер можна дізнатися кількість корупціонерів у кожній області та перевірити справжність довідок за QR-кодом

Оновлений реєстр має модуль інтеграції із системою Prozorro та Єдиним державним вебпорталом відкритих даних

Національне агентство з питань запобігання корупції презентувало оновлений Єдиний держреєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.

«НАЗК представило оновлений Реєстр корупціонерів. Відтепер можна дізнатися кількість корупціонерів у кожній області та перевірити справжність довідок за QR-кодом», – йдеться в повідомленні пресслужби НАЗК.

Модернізований реєстр робить автоматичним отримання довідок і витягів, дозволяє оперативно перевіряти осіб, які вчинили корупційні правопорушення та претендують на державні посади.

«До цього оновлення це був формальний інструмент. Не був зручним пошук, не було відомостей про загальну кількість осіб, які притягнуті до відповідальності», – сказав на пресконференції 11 березня голова НАЗК Олександр Новіков.

За його словами, всі учасники закупівель в системі Prozorro відтепер зможуть отримати інформацію щодо юридичних осіб, не звертаючись із запитом до НАЗК.

«Якщо фізична чи юридична особа перебуває в реєстрі – це є підставою для неучасті в торгах», – додав Новіков.

Серед головних оновлень реєстру корупціонерів є наступні:

Покращений пошук . Знайти відомості про людину чи компанію в реєстрі корупціонерів стане значно легше завдяки спеціальним фільтрам.

. Знайти відомості про людину чи компанію в реєстрі корупціонерів стане значно легше завдяки спеціальним фільтрам. Зручна робота з даними та інтерактивна мапа порушень. У реєстрі доступна карта порушень, яка відображатиме скільки осіб притягнуто до відповідальності за корупцію в кожній окремій області.

та інтерактивна мапа порушень. У реєстрі доступна карта порушень, яка відображатиме скільки осіб притягнуто до відповідальності за корупцію в кожній окремій області. Інтеграція з іншими електронними сервісами завдяки API. Оновлений реєстр має модуль інтеграції із системою державних електронних закупівель Prozorro та Єдиним державним вебпорталом відкритих даних. Найактуальніша інформація з реєстру буде оновлюватися автоматично й не залежатиме від людського фактора.

Національне агентство з питань запобігання корупції оновлювало Єдиний держреєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, у зв’язку з чим доступ до реєстру був обмежений до 20:00 10 березня.

У 2020 році до Реєстру корупціонерів внесли 5 131 особу. Майже тисячу з них притягнули до кримінальної відповідальності. Протягом минулого року працівники НАЗК опрацювали 13 142 судових рішень, надісланих Державною судовою адміністрацією України.

Також НАЗК затвердило та зареєструвало в Міністерстві юстиції України новий Порядок проведення повної перевірки декларацій.