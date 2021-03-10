  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус
    Суспільство

    В областях «червоної зони» скасували електрички (список)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    На деяких станціях&nbsp;заборонено посадку/висадку пасажирів&nbsp; - В областях «червоної зони» скасували електрички (список)
    На деяких станціях заборонено посадку/висадку пасажирів 
    Фото з відкритих джерел

    У чотирьох областях тимчасово призупинено рух приміських і регіональних поїздів

    «Укрзалізниця» внесла зміни та уточнила графік курсування приміських та регіональних поїздів в Івано-Франківській, Чернівецькій, Житомирській та Закарпатській областях, які потрапили до «червоної зони» карантину. Про це повідомляє пресслужба УЗ.

    Так, з 7 березня у Івано-Франківській та Чернівецькій областях тимчасово призупинено рух приміських поїздів:

    • № 6418/6417 Ходорів – Івано-Франківськ – Ходорів;
    • № 6425/6426 Стрий – Івано-Франківськ – Стрий;
    • № 6431/6434 Івано-Франківськ – Коломия – Івано-Франківськ,
    • № 6437/6438 Івано-Франківськ – Коломия – Івано-Франківськ;
    • № 6402/6401 Івано-Франківськ – Ворохта – Івано-Франківськ;
    • № 6403/6404 Івано-Франківськ – Рахів – Івано-Франківськ;
    • № 6452/6451 Коломия – Заліщики – Коломия;
    • № 6442/6441 Коломия – Ворохта – Коломия;
    • № 6472/6471 Коломия – Вадул-Сірет – Коломия.

    Також тимчасово призупинено рух регіонального поїзда № 702/701 Львів – Чернівці – Львів.

    У Житомирській області призупинено курсування регіональних поїздів:

    • № 887/888-№890/889 Коростень – Вінниця – Коростень;
    • № 877/878 Коростень – Житомир.

    Також з 7 березня заборонено посадку/висадку пасажирів до/від станцій у межах Житомирської області на регіональні поїзди:

    • № 867 Київ – Жмеринка по станціях: Попільня, Брівки, Чорнорудка;
    • № 868 Жмеринка – Київ по станціях: Білосілля, Чорнорудка, Брівки, Попільня;
    • № 885 Київ – Рівне по станціях: Чернявка, Попільня, Харліївка, Брівки, Чорнорудка, Білосілля, Іванківці, Бердичів, Мирославка, Демчин, Рачки, Михайленки, Вакуленчук, Чуднів-Волинський, Разіне, Гордіївна, Печанівка, Колодяжний, Миропіль;
    • № 870 Шепетівка – Київ по станціях: Миропіль, Колодяжний, Печанівка, Гордіївна, Разіне, Довбище, Чуднів-Волинський, Вакуленчук, Михайленки, Рачки, Демчин, Мирославка, Райки, Бердичів, Іванківці, Чорнорудка, Брівки, Попільня.

    У Закарпатській області з 8 березня тимчасово призупинено курсування поїзда № 821/822 Львів – Ужгород – Львів.

    Приміські поїзди в Закарпатській області курсують згідно з розкладом.

    Днями Укрзалізниця призначила 10 спецрейсів із та до Закарпатської, Івано-Франківської та Чернівецької областей для безпечного вивезення пасажирів, яким критично важливо виїхати з карантинної зони.

    Читайте також:
    Теги: Закарпаття Укрзалізниця потяг Житомирщина Івано-Франківськ Чернівецька область карантин коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies