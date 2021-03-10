В областях «червоної зони» скасували електрички (список)
У чотирьох областях тимчасово призупинено рух приміських і регіональних поїздів
«Укрзалізниця» внесла зміни та уточнила графік курсування приміських та регіональних поїздів в Івано-Франківській, Чернівецькій, Житомирській та Закарпатській областях, які потрапили до «червоної зони» карантину. Про це повідомляє пресслужба УЗ.
Так, з 7 березня у Івано-Франківській та Чернівецькій областях тимчасово призупинено рух приміських поїздів:
- № 6418/6417 Ходорів – Івано-Франківськ – Ходорів;
- № 6425/6426 Стрий – Івано-Франківськ – Стрий;
- № 6431/6434 Івано-Франківськ – Коломия – Івано-Франківськ,
- № 6437/6438 Івано-Франківськ – Коломия – Івано-Франківськ;
- № 6402/6401 Івано-Франківськ – Ворохта – Івано-Франківськ;
- № 6403/6404 Івано-Франківськ – Рахів – Івано-Франківськ;
- № 6452/6451 Коломия – Заліщики – Коломия;
- № 6442/6441 Коломия – Ворохта – Коломия;
- № 6472/6471 Коломия – Вадул-Сірет – Коломия.
Також тимчасово призупинено рух регіонального поїзда № 702/701 Львів – Чернівці – Львів.
У Житомирській області призупинено курсування регіональних поїздів:
- № 887/888-№890/889 Коростень – Вінниця – Коростень;
- № 877/878 Коростень – Житомир.
Також з 7 березня заборонено посадку/висадку пасажирів до/від станцій у межах Житомирської області на регіональні поїзди:
- № 867 Київ – Жмеринка по станціях: Попільня, Брівки, Чорнорудка;
- № 868 Жмеринка – Київ по станціях: Білосілля, Чорнорудка, Брівки, Попільня;
- № 885 Київ – Рівне по станціях: Чернявка, Попільня, Харліївка, Брівки, Чорнорудка, Білосілля, Іванківці, Бердичів, Мирославка, Демчин, Рачки, Михайленки, Вакуленчук, Чуднів-Волинський, Разіне, Гордіївна, Печанівка, Колодяжний, Миропіль;
- № 870 Шепетівка – Київ по станціях: Миропіль, Колодяжний, Печанівка, Гордіївна, Разіне, Довбище, Чуднів-Волинський, Вакуленчук, Михайленки, Рачки, Демчин, Мирославка, Райки, Бердичів, Іванківці, Чорнорудка, Брівки, Попільня.
У Закарпатській області з 8 березня тимчасово призупинено курсування поїзда № 821/822 Львів – Ужгород – Львів.
Приміські поїзди в Закарпатській області курсують згідно з розкладом.
Днями Укрзалізниця призначила 10 спецрейсів із та до Закарпатської, Івано-Франківської та Чернівецької областей для безпечного вивезення пасажирів, яким критично важливо виїхати з карантинної зони.