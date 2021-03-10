В областях «червоної зони» скасували електрички (список)

У чотирьох областях тимчасово призупинено рух приміських і регіональних поїздів

«Укрзалізниця» внесла зміни та уточнила графік курсування приміських та регіональних поїздів в Івано-Франківській, Чернівецькій, Житомирській та Закарпатській областях, які потрапили до «червоної зони» карантину. Про це повідомляє пресслужба УЗ.

Так, з 7 березня у Івано-Франківській та Чернівецькій областях тимчасово призупинено рух приміських поїздів:

№ 6418/6417 Ходорів – Івано-Франківськ – Ходорів;

№ 6425/6426 Стрий – Івано-Франківськ – Стрий;

№ 6431/6434 Івано-Франківськ – Коломия – Івано-Франківськ,

№ 6437/6438 Івано-Франківськ – Коломия – Івано-Франківськ;

№ 6402/6401 Івано-Франківськ – Ворохта – Івано-Франківськ;

№ 6403/6404 Івано-Франківськ – Рахів – Івано-Франківськ;

№ 6452/6451 Коломия – Заліщики – Коломия;

№ 6442/6441 Коломия – Ворохта – Коломия;

№ 6472/6471 Коломия – Вадул-Сірет – Коломия.

Також тимчасово призупинено рух регіонального поїзда № 702/701 Львів – Чернівці – Львів.

У Житомирській області призупинено курсування регіональних поїздів:

№ 887/888-№890/889 Коростень – Вінниця – Коростень;

№ 877/878 Коростень – Житомир.

Також з 7 березня заборонено посадку/висадку пасажирів до/від станцій у межах Житомирської області на регіональні поїзди:

№ 867 Київ – Жмеринка по станціях: Попільня, Брівки, Чорнорудка;

№ 868 Жмеринка – Київ по станціях: Білосілля, Чорнорудка, Брівки, Попільня;

№ 885 Київ – Рівне по станціях: Чернявка, Попільня, Харліївка, Брівки, Чорнорудка, Білосілля, Іванківці, Бердичів, Мирославка, Демчин, Рачки, Михайленки, Вакуленчук, Чуднів-Волинський, Разіне, Гордіївна, Печанівка, Колодяжний, Миропіль;

№ 870 Шепетівка – Київ по станціях: Миропіль, Колодяжний, Печанівка, Гордіївна, Разіне, Довбище, Чуднів-Волинський, Вакуленчук, Михайленки, Рачки, Демчин, Мирославка, Райки, Бердичів, Іванківці, Чорнорудка, Брівки, Попільня.

У Закарпатській області з 8 березня тимчасово призупинено курсування поїзда № 821/822 Львів – Ужгород – Львів.

Приміські поїзди в Закарпатській області курсують згідно з розкладом.

Днями Укрзалізниця призначила 10 спецрейсів із та до Закарпатської, Івано-Франківської та Чернівецької областей для безпечного вивезення пасажирів, яким критично важливо виїхати з карантинної зони.

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