Замість розслідувати причини критичної ситуації в «Укрзалізниці», ТСК у Раді «полює на відьом», – ексміністр

Тимчасова слідча комісія була створена Верховною Радою у січні для розслідування зловживань в «Укрзалізниці» в 2017-2020 роках

За словами Омеляна, викликає занепокоєння атака на голову Правління «Укрзалізниці» Жмака

Замість того, щоб розслідувати причини критичної ситуації в «Укрзалізниці», що склалася останніми роками, новостворена тимчасова слідча комісія у Верховній Раді займається полюванням на відьом. Про це в коментарі заявив колишній міністр інфраструктури Володимир Омелян.

«На мою думку, на превеликий жаль, замість того, щоб неупереджено підійти до ситуації в компанії, дійсно розібратися, яка причина провалу всіх запланованих реформ і чому виконання самих показників не відбувається, мені здається, що зараз заплановане фактично полювання на відьом, коли одну політичне угрупування хоче перебрати контроль над Укрзалізницею у іншого. І саме цим пояснюється атака на Жмака», – підкреслив він.

За словами ексчиновника, зокрема, викликає занепокоєння атака на голову Правління Володимира Жмака, який займаю цю посаду в кінця 2020 року та не може відповідати за фінансовий стан компанії у попередні роки. Більше того, на засідання членів Правління навіть не запросили.

«Це свідчить про певну упередженість парламентарів. Я би очікував від парламентарів і від ВР, що вони вивчать незалежно, що насправді відбувається на УЗ. Чому зупинилася реформа, чому всі показники стабільно погіршуються? Адже це призводить до великих втрат як державного бюджету платників податків, а так само і бізнесу, який користується послугами цієї компанії», – пояснив Омелян.

Він нагадав, що керівник ТСК (Юлія Грішина – Ред.) є одночасно заступником голови непрофільного комітету – з питань науки ВР України. І висловив здивування тим фактом, що комісія так швидко дійшла висновків про невідповідність правління займаним посадам.

«Ми бачимо доволі затягнутий процес з початку роботи тимчасової слідчої комісії, створення планувалося ще в 2020 році. Повна мовчанка, жодної реакції. Вона почала свою роботу лише в січні цього року. І раптом – такі швидкі висновки, що хтось кудись не відповідає», – коментує Омелян.

За його словами, якби комісія діяла чітко у законодавчому полі, то алгоритм дій мав би бути зовсім іншим.

«По закону вони мали заслухати позицію всіх сторін: правління, наглядової ради, керівного органу (в цьому випадку - Міністерства інфраструктури). Після того, як вони отримали повну інформацію, включно з інформацією оперативною від правоохоронних органів за результатами розслідувань тих кримінальних проваджень, які зараз є зареєстровані, вони мали підготувати відповідне звернення до Кабінету міністрів, як основного акціонера УЗ. І попросити провести окреме засідання, де заслухати стан справ компанії», – пояснив ексміністр.

Нагадаємо, Тимчасова слідча комісія була створена Верховною Радою у січні для розслідування зловживань в УЗ в 2017-2020 роках, зокрема – порушень на суму в 12 мільярдів, які виявила ревізійна комісія на початку 20 року. Однак після першого засідання ТСК звернулася із запитом до Кабміну і Наглядова рада УЗ дати оцінку діяльності нинішнього глави УЗ Володимира Жмака, хоча він був призначений на цю посаду лише в кінці 2020 року.

Народний депутат, член ТСК Костянтин Бондарєв, коментуючи перше засідання комісії, заявив, що Наглядова рада «Укрзалізниці» не має професійного рівня для управління компанією і «кришує» корупцію. Так, за його словами, комісія не отримала від членів Наглядової ради ніякої інформації по конкретному плану реформ, а єдине, що пропонують члени Наглядової ради – підвищувати тарифи на залізничні перевезення, які роблять неконкурентоспроможними українські товари.