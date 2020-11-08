Чому стрибав курс долара і чого чекати наступного тижня

Фахівці вважають більш надійним зберігати зараз заощадження в валюті, а не в гривні

На курс американської валюти впливають кілька факторів

На тижні, що минає, курс долара здивував двічі: спершу він швидко пішов вгору, досягнувши дворічного максимуму, потім так само швидко відкотився. В результаті долар за тиждень подешевшав на 6 копійок. Якого тренду очікувати до середини листопада, читайте далі.

Експерти – член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, керівник відділу аналітики ГК Forex club Андрій Шевчишин і президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко.

Що сталося з курсом за тиждень

Подорожчання готівкового долара, що почалося в останні робочі дні жовтня, не зупинилося і на вихідні. За 31 жовтня та 1 листопада його середній курс зміцнився на 10 копійок у продажу (до 28,66 грн/долар) і на 8 копійок в покупці (до 28,45 грн/долар).

У вівторок було вже відповідно 28,72 і 28,52, але з середи почалося зниження. Дешевшав долар ще швидше, ніж дорожчав, спершу на 10 копійок за день, потім ще на 26 копійок за два дні. У п’ятницю його можна було купити за 28,36 грн/долар, а здати за 28,09 грн/долар.

Розширення спреду (різниці між курсами продажу і покупки) з 20 до 27 копійок говорило про те, що банки і обмінники мають досить валютного «кешу». І якщо будуть купувати валюту у населення, то дешево.

Охочих обміняти готівкові гривні на «зелень» і навпаки у вівторок і середу стало помітно більше, але до п’ятниці їхні лави порідшали. Хоча купувати валюту треба, коли вона дешевшає.

Курс Нацбанку весь тиждень був ближче до курсу продажу готівкового долара, а в четвер навіть перевищив його на 3 копійки – 28,51 грн/долар. Але в п’ятницю гривня різко подешевшала – відразу на 15 копійок, до 28,36 грн/долар. На понеділок, 9 листопада, регулятор встановив курс 28,14 грн/долар, зміцнивши гривню відразу на 22 копійки.

Головні причини змін

Експерти назвали кілька факторів, що вплинули на курс гривні у перший тиждень листопада:

зростання попиту на валюту на міжбанку з боку імпортерів;

млява реакція регулятора, що дозволив курсу на міжбанку зрости до 28,47 грн/долар.

здешевленню долара сприяв і Мінфін, вдало розмістивши гривневі ОВДП на суму майже 2 млрд грн.

І лише після того, як з ринку пішли великі покупці і курс пішов вниз, Нацбанк протягом двох днів викупив близько 60 млн доларів за ціною 28,20 грн/долар.

Такі різноспрямовані тренди дезорієнтували покупців і дозволили фінансовим спекулянтам розхитати курс більше звичайного. Масла у вогонь підлила і заява міністра фінансів Сергія Марченка про те, що МВФ може вимагати дострокового повернення кредитів.

«На початку тижня спостерігалося ситуативне переважання попиту над пропозицією з боку великих імпортерів, що розігнало курс вгору. Коли вони купили потрібну суму, попит пішов вниз», – роз’яснив Олександр Охріменко.

Чого очікувати наступного тижня

Думки експертів розділилися.

Так, Олег Пендзин прогнозує з понеділка стабілізацію курсу на нинішніх значеннях на день-два. Потім гривня знову почне дешевшати.

«Регулятор продовжить поступове планове зниження курсу до 29 грн/долар з невеликими коливаннями», – каже Олег Пендзин.

Андрій Шевчишин бачить два рівноймовірних варіанти зміни курсу до середини листопада: стабілізація на нинішньому рівні (для готівкового долара це 28,3-28,4 грн/долар) або поступове ослаблення гривні до 28,5-28,6 грн/долар.

«У листопаді зберігаються ризики для продовження ослаблення гривні. Це зростаючий дефіцит торгового балансу, дефіцит держбюджету і підтримка економіки за рахунок емісії гривні. Плюс рекордні рівні захворювань COVID-19 можуть обрушити ділову активність», – резюмував Андрій Шевчишин.

А ось Олександр Охріменко каже, що безготівкова гривня наступного тижня продовжить зміцнюватися, оскільки пропозиція валюти зараз перевищує попит, а великих покупців на міжбанку не передбачається.

В результаті готівкова гривня теж може ревальвувати до 28,20 грн/долар у продажу і навіть нижче. Тобто відкат більш ніж на 50 копійок.

Продавати чи купувати валюту

Експерти як і раніше вважають більш надійним зберігати зараз заощадження в валюті, а не в гривні. Бо дуже ймовірні перспективи опускання курсу в цьому році в зону 29 грн/долар і більше.

Головна причина девальвації – нерезиденти продовжують виводити дивіденди і розпродавати українські цінні папери на тлі розвитку економічної кризи, викликаної пандемією, і обвалу на світових фінансових ринках.

«Тільки за жовтень нерезиденти знизили обсяги вкладень в гривневі ОВДП на 4,9 млрд. грн. Ще ОВДП на суму близько 77 млрд грн можуть бути виставлені на продаж. Стримувати такий тиск буде важко, враховуючи слабкість нашого експорту», – роз’яснив Андрій Шевчишин.

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Джерело: Сегодня