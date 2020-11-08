У жовтні державний бюджет виконано на 110%, – Шмигаль

Загалом за 10 місяців цього року бюджет виконано на 99%ф

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що у жовтні державний бюджет виконано на 110%. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Фейсбуці.

«У жовтні державний бюджет виконано на 110%. Завдяки боротьбі зі схемами, податкова служба перевиконала індикатив надходжень на 42%», – повідомив Шмигаль.

За його словами, загалом за 10 місяців цього року бюджет виконано на 99%.

«При цьому, коли наш уряд прийшов у березні, то виконання бюджету за 3 місяці було на рівні 88%», – зазначив він.

За його словами, найближчим часом Уряд сконцентрує увагу на повноцінній європейській реформі митниці.

«Нове керівництво ДМС має докорінно змінити ситуацію та впровадити ті важливі євроінтеграційні рішення, які прийняв Уряд в останні пів року», – додав Шмигаль.

Він нагадав, що 275 народних депутатів підтримали в першому читанні Урядовий проєкт бюджету можливостей. На наступний рік пропонуються рекордні видатки на освіту, медицину, соціальну підтримку населення, а також на розвиток промисловості та МСБ.

Крім цього, разом із бюджетом цього тижня уряд представив Економічний аудит країни.

«За підрахунками економістів та аналітиків, Україна не використала 1 трлн доларів свого потенціалу. Це земля, надра, людський капітал, торгівля, інвестиції та багато іншого. Економічний аудит – це не про критику попередників. Аудит – це про чесну розмову. Що в нас є, чого немає, чому ми сьогодні живемо так, як живемо. На основі цього буде представлена Урядова стратегія економічного розвитку до 2030 року. По кожному сектору буде представлено вагомий аналітичний документ, реалізація якого дозволить повною мірою використати потенціал кожної галузі», – пояснив Шмигаль.

Нагадаємо, уряд планує створити два фонди для підтримки малого та середнього бізнесу.

Як повідомлялося, в Україні у десятки разів зросте держмито на оформлення документів.